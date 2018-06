vor 48 Min.

Hochzeit, Fest und Relegation

Viele Bildergalerien vom Wochenende bei uns im Internet

Im Wittelsbacher Land wurde am vergangenen Wochenende kräftig gefeiert.

In Pöttmes heirateten Franziskus Freiherr von Gumppenberg und seine Frau Katharina Gräfin von Ballestrem. In der Kutsche ging es für das Brautpaar nach der Trauung ins Schloss am Pöttmeser Marktplatz, wo die Feierlichkeiten mit rund 600 Gästen stattfanden.

Auch im kleinen Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach stand ein großes Fest ins Haus: Die dortige Freiwillige Feuerwehr beging ihr 125. Jubiläum mit knapp 70 Gastvereinen. Drei Tage herrschte Ausnahmezustand im Ort. Die Gastgeber hatten die Feier akribisch durchorganisiert.

Genauso gründlich hatten sich die Eleven der Ballettschule Payer im Alter von vier bis 18 Jahren auf ihren Auftritt in der Aichacher TSV-Halle vorbereitet. Vor 240 Besuchern und Eltern zeigten sie mit Eleganz und Leichtigkeit Auszüge aus ihrem Lernprogramm.

Nicht so sehr die Eleganz, dafür aber umso mehr Kampf und Spannung standen bei den Fußball-Relegationsspielen im Mittelpunkt. Drei Bildergalerien finden Sie dazu in unserem Internetangebot: eine zu den Wanderfreunden Klingen, die den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt in der Kreisklasse feierten, und zwei zu den Spielen des SV Echsheim-Reicherstein gegen den TSV Dasing und gegen den VfR Foret. (nsi)

