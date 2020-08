00:32 Uhr

Hochzeit im Kühbacher Trauungszimmer-Rohbau

und Alexander Böck haben standesamtlich geheiratet. Abgeholt von daheim durch die Biker und die Feuerwehr wurde zum Rathaus gefahren. Hier wartete bereits der Standesbeamte und Freund Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher. Überraschend für das Paar ging es im Konvoi zum Clubhaus des MC Bloody Souls. In einem geschmückten Zelt hielt Kerscher seine Ansprache. Anschließend fuhren die Biker, die Spalier gestanden hatten, sie mit ihren Maschinen zum Rathaus zurück, zur eigentlichen Trauung. Als weitere Überraschung für das Paar fand die Trauungszeremonie nicht im alten, sondern im festlich dekorierten zukünftigen Sitzungssaal und Standesamt des Marktes Kühbach, der noch im Rohbau steht, statt. Vor dem Rathaus warteten bereits die Fahnenabordnungen der Burschen und der Feuerwehr und für den Sektempfang war am Dorfweiher hergerichtet. Auf dem Weg dorthin durfte das jung vermählte Paar durch ein Schlauchspalier marschieren und die Biker säumten im Anschluss den Weg. Die Gold- und Silberschmiedin Lena und der Maurer Alexander Böck haben für Kühbach und Umgebung ein in diesem Umfang noch nie da gewesenes Fest wie die Fahnenweihe der Kühbacher Burschen im Jahr 2012 organisiert. Im Jahr 2018 kam Sohn Ludwig auf die Welt. Alexander Böck ist zweiter Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kühbach und war acht Jahre Vorsitzender des Burschenvereins. Lena Böck ist Leiterin des Kühbacher Flohzirkus (Eltern-Kind-Gruppen). (mz-)

