Hofberg-Ritter bringen Herzog nach Aichach mit

Herzog Ludwig im Barte spielt auch bei den Schiltbergern eine Rolle, wenn sie im September zu den Mittelalterlichen Markttagen nach Aichach kommen / Serie (4)

Von Erich Echter

Aichach reist ins Jahr 1418: Herzog Ludwig im Barte gibt den Auftrag zur Verstärkung der Aichacher Befestigungsanlagen. Der Herzog und 600 Jahre Stadtbefestigung stehen im Mittelpunkt der Mittelalterlichen Markttage vom 7. bis 9 September. In einer Serie stellen wir einige Akteure und Gruppen vor. Heute: die Schiltberger Hofbergritter und die Paartal Bogenschützen.

Für die Mittelalterlichen Markttage haben die Schiltberger Hofbergritter und die Paartal Bogenschützen ein anspruchsvolles Programm ausgearbeitet. In Aichach wollen sie das Publikum begeistern. Darum üben die Recken und Bogenschützen seit Wochen am Hofberg an der Freilichtbühne.

Heuer haben sich die Paartal Bogenschützen, die zum Hofbergverein gehören, etwas Besonderes einfallen lassen. Außerhalb des offiziellen Programms wird der „Goldene Bogenschütze“ ermittelt.

Mitmachen kann jeder und so oft er oder sie will. Eine Palette sind immer drei Schuss. Alle erzielten Ringe werden festgehalten, denn zum Schluss zählen sie. Auch Jugendliche und Kinder können sich beteiligen, erläutert Claudia Reck-Westermair. Vergeben werden zum Schluss drei Preise.

Hermann Finger junior und seine Recken üben seit Wochen. „Wir haben uns ein besonderes Programm ausgedacht. Es geht um den Wittelsbacher Herzog Ludwig im Barte, der die Arbeiten zur Verstärkung der Befestigungsanlagen von Aichach in Auftrag gegeben hat. Aber wir wollen noch nicht viel verraten“, sagt Finger lachend. Beteiligen werden sich beim Spectaculum an die 25 Akteure. Geübt haben sie mit Schwert, Axt und Bihänder. Zu sehen gibt es Ritter- und Knappenkämpfe.

Daran, dass beim Spectaculum am Turnierplatz am grünen Parkplatz beim Bogenschießen scharf geschossen wird, lässt Morgana von der Paaraue alias Claudia Reck-Westermair keine Zweifel aufkommen. „Aufs Korn genommen werden auch bewegliche Ziele, und dass wir treffsicher sind, haben wir bei Robin Hood vor 12400 Besuchern bewiesen“, sagt Reck-Westermair. An die 16 Bogenschützinnen und Bogenschützen werden nach Aichach kommen. Darunter nur zwei männliche Schützen, wobei Hermann Finger senior der dienstälteste Akteur ist.

Ihr Lager schlagen die Paartal Bogenschützen im Spitalgarten auf. Sie freuen sich über jeden Besucher. Wer will, kann sich von Claudia Reck-Westermair in die Geheimnisse des Bogenschießens einweihen lassen.

Ein riesiges Lager mit acht Zelten errichten die Hofbergritter am Bruderhof mit 30 Beteiligten. Interessenten sind dort gerne gesehen.

