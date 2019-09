vor 5 Min.

Hofers feiern goldene Hochzeit

Ihre goldene Hochzeit feierten kürzlich Sigrid und Theo Hofer (Mitte) aus Langweid. Das Ehepaar ist in mehreren Rehlinger Vereinen aktiv. Der Kirchenchor, bei dem Sigrid Hofer mitsingt, umrahmte die Messe des Paares.

Ihre goldene Hochzeit feierten kürzlich Sigrid und Theo Hofer aus Langweid (Landkreis Augsburg). Das Ehepaar wohnt zwar im „Schwäbischen“, pflegt jedoch seit vielen Jahren starke freundschaftliche Beziehungen nach Rehling.

Dort kennt man Sigrid Hofer im Schützenverein, beim Katholischen Frauenbund und auch im Kirchenchor als langjähriges Mitglied. Wegen ihrer Frohnatur ist sie als „rheinisches Mädel“ beliebt und geschätzt.

Sowohl Sigrid (69) als auch ihr Mann Theo (73) sind beide am Niederrhein geboren und feierten vor 50 Jahren Hochzeit. Im März 1973 hat es sie nach Bayern verschlagen, und Theo Hofer fand eine Anstellung in Herbertshofen. Die beiden fanden in Langweid ihre zweite Heimat, und es entstanden schnell Kontakte und Freundschaften mit Arbeitskollegen aus dem damals noch oberbayerischen Rehling.

Nachdem sich Sigrid Hofer seit Kindheit dem Gesang verschrieben hatte, trat sie 1995 dem Rehlinger Kirchenchor als aktive Sängerin bei. Später fand sie noch zum Rehlinger Schützenverein und zum Katholischen Frauenbund.

Die Hofers hatten schon sehr früh einen Schicksalsschlag zu verkraften: Ihre Tochter starb im Alter von nur zwei Wochen und die Ehe blieb kinderlos. Anlässlich der goldenen Hochzeit wurde dem Jubelpaar mit einer Segensmesse in der Pfarrkirche Langweid ein großer Wunsch erfüllt. Pfarrer Benedikt Huber ging in seiner Predigt einfühlsam auf solch lange Ehen zweier Menschen ein.

Zu Ehren ihrer langjährigen Sängerin hatte der Kirchenchor Rehling unter Leitung von Claudia Sperling, an der Orgel zusammen mit Rehlings Organist Alexander Vögel, diese Messe feierlich umrahmt. Das Jubelpaar war am Morgen von einer Bekannten überrascht worden, als sie die beiden mit einem Cabriolet abholten und im offenen Verdeck zur Kirche vorfuhr. (at)

