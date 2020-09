vor 54 Min.

Hohe Auszeichnung für Sanierung der Burgkirche Oberwittelsbach

Plus Die Sanierung der Burgkirche in Oberwittelsbach wurde mit dem Bayerischen Denkmalpflegepreis ausgezeichnet. Die Jury würdigt vor allem ein einzigartiges Verfahren.

Die Sanierung der Burgkirche im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach ist nicht nur langwierig, teuer und aufwändig, sondern jetzt auch ausgezeichnet: Sie erhielt den Bayerischen Denkmalpflegepreis in Gold in der Kategorie Öffentliche Bauwerke. Vertreter des Staatlichen Bauamtes, das für die Generalsanierung verantwortlich ist, nahmen eine Urkunde und eine Tafel entgegen. Die Tafel soll zu einem späteren Zeitpunkt an der Burgkirche angebracht werden.

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann war bei der Preisverleihung in Oberschleißheim mit Bauministerin Kerstin Schreyer und dem Präsidenten der Ingenieurekammer-Bau, Norbert Gebbeken, vor Ort. Die Kammer vergab den Preis zum siebten Mal mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Habermann spricht von einem „Ritterschlag“ für das Projekt und verweist anerkennend auf die Leistung aller Beteiligten, insbesondere des Staatlichen Bauamts und der Planer.

Projektleiterin über Denkmalpflegepreis: „Das ist schon etwas Besonderes“

Dagmar Feiler vom Staatlichen Bauamt, die ebenfalls bei der Preisverleihung war, freut sich sehr über die Auszeichnung: „Das ist schon etwas Besonderes.“ Die Projektleiterin bezeichnet die 2014 begonnene Sanierung als „anspruchsvoll“. Mehrfach erwiesen sich Arbeiten als schwieriger und Schäden als größer als erwartet. All das führte dazu, dass weder Zeit- noch Kostenplan zu halten waren. Ursprünglich sollte die Sanierung Ende 2016 abgeschlossen sein. Vor allem massive Schäden am Gewölbe verhinderten das. Durch Risse und Verformungen stimmte die Statik nicht mehr, teils hing das Gewölbe bis zu 20 Zentimeter durch.

Die Fachleute dachten über einen Austausch und über eine Rückverformung des Gewölbes nach. Um möglichst viel von der historischen Bausubstanz zu erhalten, entschieden sie sich für Letzteres. Volker Wörner vom Staatlichen Bauamt nannte das Unterfangen bei einer Informationsveranstaltung im vergangenen Jahr in Oberwittelsbach ein „Pilotprojekt am Rande des technisch Machbaren“. Denn ein geeignetes Verfahren musste erst gefunden werden.

Burgkirche: Jury hebt Verfahren zur Rückverformung des Gewölbes hervor

Die Projektleiterin sagt, es sei nicht genau abzusehen gewesen, wie das funktionieren würde. Feiler fügt hinzu: „Wir haben schon darauf vertraut, dass es gut geht.“ Doch ob nachjustiert werden müsse, sei anfangs nicht klar gewesen. Die punktuelle stufenweise Rückverformung bezeichnet denn auch die Jury als „in dieser Form in Deutschland einzigartig“. In ihrer Begründung heißt es: „Durch die perfekte Koordination der unterschiedlichen Fachdisziplinen und ein umfangreiches Überwachungskonzept ermöglichte diese behutsame Vorgehensweise den größtmöglichen Erhalt des Originalzustandes.“

Einem Labyrinth aus Gerüststangen glich das Innere der Burgkirche Maria vom Siege vor einem Jahr. Damals wurde das Tonnengewölbe rückverformt und stabilisiert. Bild: Manfred Zeiselmair (Archiv)

Die Burgkirche Maria vom Siege wird auf die Zeit um 1418 datiert. Zum Teil ruht sie auf Mauerresten der 1208/1209 geschleiften Burganlage der Wittelsbacher. 2005 wurden Schäden am Tonnengewölbe des Langhauses festgestellt. 2008 fiel ein 800 Gramm schwerer Steinbrocken auf die Empore. Doch es dauerte bis 2014, bis die Generalsanierung des Kulturdenkmals begann. Die Kosten von mittlerweile etwa 4,3 Millionen Euro teilen sich Freistaat, Diözese und Kirchenstiftung.

2014 begann die Generalsanierung der Burgkirche in Oberwittelsbach

Zunächst wurden Fundamente und Gründung stabilisiert. Zudem wurde der Hang gesichert, auf dem die Kirche thront. 2015 kamen Dach, Mauerwerk und Fassade an die Reihe, außerdem begann die Innensanierung. Dann wurden die gravierenden Schäden am Gewölbe entdeckt. Bis Juni 2017 dauerte die Suche nach einem Verfahren, um das Gewölbe Stück für Stück nach oben zu drücken. Das geschah zwischen Frühjahr und November 2019. Im Jahr zuvor hatte weitgehend Stillstand auf der Baustelle geherrscht. Nach der Hebung des Gewölbes musste dieses monatelang ruhen – unter den kritischen Augen der Fachleute, die es weiter überwachten. Diese Ruhephase ist inzwischen abgeschlossen.

Die Schäden am Gewölbe und die dadurch längere Sanierung waren der Grund, warum die Kirche entgegen anfänglicher Pläne nicht als Schauplatz für die Bayerische Landesausstellung 2020 zur Verfügung stand. Die Folge: Der Titel der Ausstellung wurde geändert, die Aichacher Innenstadt zum Ausstellungsobjekt. In Oberwittelsbach wurde der Burgplatz umgestaltet und mit einem Infopfad versehen.

Nächstes Jahr steht der letzte Bauabschnitt in der Burgkirche an

Im Inneren der Burgkirche werden derzeit kleinere Risse geschlossen und die Oberflächen wiederhergestellt. Dann folgen laut Feiler die Kirchenmalerarbeiten. Ende dieses und Anfang nächsten Jahres soll die Raumschale in Ordnung gebracht werden: Das umfasst Wände, Fußboden und Elektroarbeiten. Nächstes Jahr steht der letzte Bauabschnitt an: Dabei ist die Sanierung der Ausstattung – zum Beispiel Gemälde und Altar – geplant. „Ob das nächstes Jahr fertig gestellt werden kann, lassen wir mal auf uns zukommen“, sagt Feiler. Wann eine Übergabe der Kirche erfolgen kann, darauf will sie sich nicht definitiv festlegen. Möglicherweise 2022, sagt sie.

Auch Kirchenpflegerin Rosalinde Hanne hofft, „dass die Renovierung gut weiterläuft, nichts mehr dazwischenkommt und wir den Kirchenbetrieb wieder aufnehmen können“. Die Kirchengemeinde besucht aufgrund der Sanierung seit Jahren Gottesdienste in anderen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft. Hanne sagt: „Wir als Kirchenstiftung sind stolz auf den Preis.“ Feiler ist dankbar – für die Auszeichnung, vor allem aber für die funktionierende Zusammenarbeit aller Beteiligten: „Das steht und fällt mit dem Team.“

Obwohl die Kirche nicht geöffnet ist, kommen Aichachs Bürgermeister zufolge viele Besucher der Bayerischen Landesausstellung 2020 zum Burgplatz. Habermann sagt: „Hoffen wir, dass sie in zwei, drei Jahren wiederkommen, wenn die Kirche wieder offen ist.“

