15:08 Uhr

Hohe Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg: Ab Dienstag gelten neue Regeln

Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Kreis Aichach-Friedberg weiter an. In Geschäfte und Museen geht es deshalb ab Dienstag nur mit Anmeldung.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Wochenende weiter gestiegen. Er lag nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Samstag bei 79,5, am Sonntag bei 86,1. Ein Anstieg, der jedoch weniger deutlich ausfällt als zuletzt: Von Donnerstag auf Freitag war die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen von 47,0 auf 71,3 hochgeschnellt.

Ab Dienstag gelten neue Corona-Regeln im Landkreis Aichach-Friedberg

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag somit drei Tage in Folge über dem Wert von 50 liegt, gelten ab dem nächsten Tag, also ab Dienstag, 23. März, verschärfte Corona-Regeln im Landkreis Aichach-Friedberg:

Es sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Der Einzelhandel darf für Terminshopping-Angebote ("Click & Meet") öffnen, wobei eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum mit Kontaktnachverfolgung zugelassen werden kann.



Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten dürfen für Besucher mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung öffnen.

Erlaubt ist Individualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu zwanzig Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen.

Bis Montag gelten noch die alten Regeln

Noch bis einschließlich Montag, 22. März, gelten im Landkreis Aichach-Friedberg folgenden Corona-Maßnahmen:

Es sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Der Einzelhandel darf öffnen mit einer Begrenzung auf einen Kunden je zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und darüber hinaus einen Kunden je 20 Quadratmeter.

Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten dürfen öffnen.

Erlaubt ist kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen (maximal zehn Personen) im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen.

Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg setzt Aufwärtstrend fort

Die jüngste Entwicklung zeigt: Nach Wochen niedriger Inzidenzen spannt sich die Corona-Lage im Landkreis wieder an. Noch bewegen sich die Zahlen jedoch auf niedrigerem Niveau als im bayern- und deutschlandweiten Schnitt. Für den Freistaat meldet das RKI am Samstag den Inzidenzwert 104 und am Sonntag von 107,7, für Deutschland 100 am Samstag und 103,9 am Sonntag - Tendenz jeweils stark steigend. Schon länger warnen Experten vor den Auswirkungen einer dritten Corona-Welle.

Wie es für die Kindertageseinrichtungen und Schulen ab Montag, 22. März, weitergeht, hatte das Landratsamt Aichach-Friedberg bereits am Freitag mitgeteilt. An allen Schularten und für alle Jahrgangsstufen findet Präsenzunterricht statt, sofern dabei der Mindestabstand von eineinhalb Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Ansonsten findet Wechselunterricht statt. Für Grundschulen und die Jahrgänge eins bis vier an Förderschulen hatte in der vergangenen Woche noch uneingeschränkt Präsenzunterricht gegolten. Kindertageseinrichtungen können nach Angaben des Landratsamts unter der Voraussetzung öffnen, dass die Betreuung in festen Gruppen erfolgt.

Weitere Zahlen, zum Beispiel zu Neuinfektionen oder Corona-Patienten im Krankenhaus, gab es am Wochenende vom Landratsamt Aichach-Friedberg nicht. Am Freitag wurden sieben Corona-Patienten im Aichacher Krankenhaus behandelt. Zwei von ihnen lagen auf der Intensivstation und mussten beatmet werden. Hinzu kamen in Aichach zwei Verdachtsfälle.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen