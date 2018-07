00:38 Uhr

Hohe Gefahr durch Käfer

Infos für Waldbesitzer von WBV und Amt

Die aktuell hohe Borkenkäfergefahr wurde etwa 30 Waldbesitzern kürzlich bei einer Begehung im Wald bei Klingen (Stadt Aichach) und Xyger (Markt Altomünster) vor Augen geführt. Die Begehung führte das Amt für Landwirtschaft und Forsten Augsburg gemeinsam mit der Waldbesitzervereinigung (WBV) Aichach durch. Im vergangenen Jahr lag in diesem Wald der Befallsschwerpunkt. Auch aktuell lassen sich bereits die ersten größeren Buchdrucker-Schäden erkennen. Das warme und teilweise trockene Frühjahr ermöglichte dem Buchdrucker einen guten Start.

Ralf Lojewski, Leiter des Reviers Aichach des AELF, und die beiden WBV-Geschäftsführer Bernhard Breitsameter und Martin Hollfelder erläuterten die sehr ernst zu nehmende Entwicklung des Borkenkäfers. Sie gaben den Teilnehmern Tipps, wie der Käfer am besten erkannt und am schnellsten und wirkungsvollsten bekämpft werden kann. Bei der jetzigen Wetterlage empfahlen sie, einmal pro Woche zu kontrollieren. (AN)

