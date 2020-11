vor 18 Min.

Hoher Schaden: Polizei erwischt jugendliche Sprayer in Schrobenhausen

Zwei Zwischenfälle mit Sprayern haben am Wochenende die Schrobenhausener Polizei beschäftigt. In einem Fall werden die Täter dingfest gemacht - zwei Jugendliche.

Von Max Kramer

Die Polizei in Schrobenhausen musste sich über das Wochenende gleich mit zwei Fällen von Sprayern beschäftigen. Am Samstagmittag entdeckte ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei in Waidhofen an einer Unterführung neben der B300 mehrere Schmierereien. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Betonwand mit Kritzeleien in schwarzer und gelber Farbe verunstaltet.

Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Schrobenhausen hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 08252/8975-0.

Sprayer in Schrobenhausen: Polizei fasst Jugendliche

Wenig später, am Samstagnachmittag, wurden zwei Buben im Alter von zwölf und 13 Jahren dabei beobachtet, wie sie die Brücke in Schrobenhausen an der Rettenbacher Straße unter der B300 mit Farbdosen besprühten. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Sprayer "dingfest gemacht". In den Taschen der beiden fanden die Beamten neben mehreren Sprühdosen in verschiedenen Farben auch Böller, die nur von volljährigen Personen erworben werden dürfen.

Durch die Schmierereien an der Betonbrücke entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Nach der polizeilichen Tatbestandsaufnahme wurden die Buben ihren Eltern überstellt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen