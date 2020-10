14:56 Uhr

Hoher Schaden nach Einbruch in Unterbernbacher Metallbaufirma

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Metallbau-Firma in Unterbernbach (Gemeinde Kühbach) eingebrochen.

Von Max Kramer

Hohen Schaden hat ein Unbekannter in einer Metallbaufirma in Unterbernbach (Gemeinde Kühbach) angerichtet. Er stemmte in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 21 und 6 Uhr, ein Fenster des Unternehmens im Wengenweg auf. Im Gebäudeteil mit den Büroräumen hebelte der Einbrecher mehrere Bürotüren auf.

Einbruch in Metallbaufirma in Unterbernbach: Polizei sucht Zeugen

Aus diversen Schränken und Schreibtischen entwendete der unbekannte Täter Bargeld in Höhe von circa 2000 Euro. Der Sachschaden dürfte dagegen deutlich höher liegen. Die Polizei vermutet ihn im "hohen vierstelligen Bereich" und sucht nun nach Hinweisen. Zeugen werden gebeten, sich unter 08251/8989-0 zu melden.

