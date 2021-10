Hollenbach

2019 war für die Gemeinde Hollenbach finanziell ein gutes Jahr

Plus Hollenbach schneidet im Jahr 2019 in finanzieller Hinsicht besser ab als erwartet. Der Wegebau kostet mehr als vorgesehen und Wasserrohrbrüche hinterlassen Spuren.

Von Johann Eibl

2019 war für die Gemeinde Hollenbach ein gutes Jahr. Zumindest in finanzieller Hinsicht. Michael Haas konnte als Vorsitzender des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses dem Gemeinderat in der Sitzung am Donnerstag jedenfalls vorwiegend erfreuliche Nachrichten vermitteln. Die Prüfung wurde erst mit einer erheblichen Verzögerung durchgeführt. Das lag an der Corona-Pandemie und ihren Einschränkungen.

