38-jähriger Motorradfahrer schwebt nach Unfall weiter in Lebensgefahr

Plus Die Ursache des schweren Unfalls bei St. Jodok zwischen Igenhausen und Haunswies ist nach wie vor unklar. Die Staatsanwaltschaft lässt Motorrad und Auto sicherstellen.

Der schwere Unfall am Donnerstagabend zwischen Igenhausen und Haunswies gibt weiter Rätsel auf. Noch ist völlig unklar, warum der 38-jährige Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Dort war er frontal gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt und hatte sich schwerste Verletzungen zugezogen. Er schwebt weiter in Lebensgefahr.