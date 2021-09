Hollenbach/Affing

12:38 Uhr

38-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei St. Jodok am Donnerstag

Ein 38-jähriger Motorradfahrer hatte am Donnerstag beim frontalen Zusammenstoß mit diesem Auto bei St. Jodok nahe Haunswies (Affing) schwerste Verletzungen erlitten. Am Sonntag starb er.

Plus Ein Motorradfahrer prallte am Donnerstag bei St. Jodok nahe Haunswies frontal in ein Auto. Unlängst starb der 38-Jährige. Es ist der zweite tödliche Motorradunfall in acht Tagen.

Ein 38-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist nach einem Unfall, der am Donnerstag geschah, am Sonntag gestorben. Das teilte die Aichacher Polizei mit.

