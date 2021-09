Frontaler Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr

Zwischen Igenhausen und Haunswies sind ein Motorrad und ein Auto frontal zusammengeprallt. Ein Motorradfahrer erleidet schwerste Verletzungen.

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend schwebt ein Motorradfahrer in Lebensgefahr. Das Motorrad war zwischen Igenhausen (Gemeinde Hollenbach) und Haunswies (Affing) frontal in ein Auto geprallt. Das teilt die Aichacher Polizei mit.

Unfall zwischen Igenhausen und Haunswies: Motorradfahrer in Lebensgefahr

Der Unfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr. Über den exakten Unfallhergang ist bislang wenig bekannt. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter auf Anordnung der Staatsanwaltschaft an die Unfallstelle gerufen.