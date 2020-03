Hollenbach: Franz Xaver Ziegler bleibt Bürgermeister

Plus Franz Xaver Ziegler freut sich in Hollenbach über einen großen Wahlerfolg. In der neuen Amtsperiode wird sich für den Bürgermeister einiges ändern.

Franz Xaver Ziegler klingt direkt nach der Wahl am Telefon noch ganz überwältigt. „Natürlich ist als einziger Bewerber die Gefahr nicht groß, aber das zeigt dann doch, dass die Leute zufrieden sind“, sagt er. Ziegler ist mit 98,4 Prozent wiedergewählt worden. Und das bei einer vergleichsweise guten Wahlbeteiligung. Obwohl nur ein Bürgermeisterkandidat zur Auswahl stand und auch für den Gemeinderat eine Einheitsliste vorlag, lag die Wahlbeteiligung bei 69,2 Prozent.

Ziegler ist seit 2014 Bürgermeister in Hollenbach. Er setzte sich vor sechs Jahren überraschend deutlich gegen Thomas Mayer von der CSU durch. In der neuen Amtsperiode wird sich für Ziegler allerdings einiges ändern. Ab Mai wird er hauptamtlich arbeiten. Der Gemeinderat hat das Ende 2018 einstimmig so beschlossen. Außerdem stehen viele Projekte an. Die Dorferneuerung in Igenhausen ist abgeschlossen, in Mainbach ist sie nur zum Teil erfolgt, in Hollenbach und Motzenhofen steht sie noch am Anfang.

Wahlparty wegen Coronavirus abgesagt

„Als erstes müssen wir die Coronakrise über die Bühne kriegen“, sagt Ziegler. Dann stünden der Bauhof und der Edeka in Motzenhofen auf dem Plan. Es gehe jetzt einfach nahtlos weiter. „Aber mit einer großen Motivation“, sagt Ziegler.

Der Bürgermeister ist am Wahltag außer sich über das gute Ergebnis. „Ich hab das noch nicht ganz verarbeitet“, sagt er. Allerdings kann er es wegen des Coronavirus’ nicht feiern: Die Wahlparty ist abgesagt. Er ist Zuhause, als er von dem Ergebnis erfährt. „Vielleicht trinke ich noch mit meiner Frau in Ruhe einen Sekt, wenn die Kinder im Bett sind“, sagt Ziegler. Die Feier werde dann schon noch gebührend nachgeholt.

Der Gemeinderat wurde aus einer Einheitsliste (CSU/Freie Wählergemeinschaft, Bürgerwille 90, Aktive Bürger) gewählt. Die Gemeinderatsmitglieder sind jetzt Michael Haas jun., Josef Kulzinger, Manfred Stark, Josef Schweizer, Stefan Bachmeir, Maria Hofreiter, Martin Aechter, Brigitte Schönegger, Franziska Katzenschwanz, Bernhard Steger, Monika Engl, Manfred Marb, Christian Golling und Michael Lidl.

