Hollenbach

03.05.2021

Hollenbach regelt das Kehren und Schneeräumen

Plus In der Gemeinde Hollenbach treten nun zwei neue Verordnungen in Kraft, die für viele von Bedeutung sein dürften. Warum sie notwendig sind.

Von Johann Eibl

In der Gemeinde Hollenbach tritt eine neue Verordnung in Kraft, mit der die Reinigung und die Sicherung von Wegen und Straßen geregelt ist. Verschiedene Gerichtsurteile, die nun in der Sitzung des Gemeinderats zu berücksichtigen waren, führten zu dieser Änderung. Beispielsweise geht es dabei um das Zurückschneiden von Hecken.

