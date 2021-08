200.000 Euro Schaden: Mähdrescher brennt bei Mainbach aus

Wegen eines Mähdrescher-Brands im Hollenbacher Ortsteil Mainbach sind am Donnerstag mehrere Feuerwehren im Einsatz. Der Schaden ist enorm. Wie der Einsatz läuft.

Im Hollenbacher Ortsteil Mainbach ist am Donnerstagabend ein Mähdrescher in Brand geraten. Wie die Polizeiinspektion Aichach am Freitag mitteilte, war der 40-jährige Fahrer gegen 18.45 Uhr auf dem Feld unterwegs, als im Führerhaus eine Warnmeldung über Ölverlust erschien. Der 40-Jährige stellte die Mäharbeiten daraufhin ein.

Mähdrescher-Brand in Mainbach: 200.000 Euro Schaden nach Feuer

Nach Polizeiangaben strömte bald darauf starker Rauch aus dem Motorraum des Mähdreschers, es kam zum Brand. Der 40-Jährige versuchte noch, ihn zu löschen - jedoch vergebens. Der Mähdrescher brannte vollständig aus. Der Sachschaden, der dadurch entstand, ist enorm: Die Polizei geht von rund 200.000 Euro aus. Um den Brand zu bekämpfen, rückten rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hollenbach, Mainbach, Inchenhofen und Alsmoos-Petersdorf an. Der Einsatz dauerte bis etwa 21.30 Uhr. (kmax)