27.02.2021

Hollenbach sagt dem Eichenprozessionsspinner den Kampf an

Plus Der Eichenprozessionsspinner ist auch in Hollenbach zu finden. Was die Gemeinde unternimmt und was es Neues bei der Kinderbetreuung gibt, war Thema im Gemeinderat.

Von Johann Eibl

Der Eichenprozessionsspinner treibt in vielen Gemeinden sein Unwesen. Gerade auch in Hollenbach, wie bei Bürgerversammlungen schon zu hören war. Mit ihren feinen Brennhaaren können die Tiere bei Menschen unangenehme und manchmal sogar gefährliche Reaktionen auslösen. Wie könnte man diesem Tier erfolgreich zu Leibe rücken? Bernhard Steger, der Jugendbeauftragte, zeigte in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag einen möglichen Weg auf.

Die Gemeinde will Nistkästen für Meisen aufstellen. Diesen Vögeln wird nachsagt, sie würden dieser Art der Spinner ordentlich zu Leibe rücken. Insgesamt 16 Kinder sollen am Samstag, 6. März, im Bauhof 64 Nistkästen basteln. Eine Schicht wird am Vormittag aktiv, die andere am Nachmittag. Anleitungen wird Franz Xaver Ziegler bieten, der Bürgermeister. Er sprach bei der Einleitung zu diesem Punkt von einer "sehr erfreulichen Mitteilung". Wo die Kästen aufgestellt werden, wird noch zu klären sein. Die Aktion wird die Gemeindekasse nicht belasten.

Kreisjugendring präsentiert Ministadt in der Schule

Kinderbetreuung Von einem Riesenschritt sprach der Bürgermeister, als der einstimmige Satzungsbeschluss für die Einbeziehungssatzung zur Erweiterung der Kindertagesstätte östlich der Straße Am Rathaus für zwei Grundstücke gefasst war. Absichtlich hatte er darauf verzichtet, einen Vertreter des Büros Stadt, Land, Fritz einzuladen. Es lagen keine brisanten Stellungnahmen vor. Nun hält die Gemeinde Ausschau nach geeigneten Firmen, außerdem läuft die Detailplanung.

Die beachtliche Zahl von 36 Geburten verzeichnete die Gemeinde Hollenbach im vergangenen Jahr. "Wir werden alle Kinder nehmen können", erklärte Ziegler auf die Frage von Josef Schweizer nach den Kapazitäten im Kindergarten. "Wir werden eine zusätzliche Gruppe schaffen." In der Kinderkrippe wird wohl nur eine Gruppe zustande kommen.

Aktion für Kinder Bernhard Steger berichtete ferner, dass der Kreisjugendring in der Woche ab 30. August in der Schule die Ministadt präsentieren werde - sofern die Corona-Maßnahmen das erlauben. Dabei können Kinder und Jugendliche selbst die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge in einer Stadt spielerisch erproben.

Tierwohl-Laufhof In Schönbach steht am Krebsbach bereits ein Tierwohl-Laufhof mit überdachten Liegeplätzen. Wie es hieß, war der Bauherr der Ansicht, dass es sich um ein verfahrensfreies Vorhaben handeln würde. Das Gebäude ragt auf ein Nachbargrundstück. Auch daraus ergab sich kein Problem, denn alle Beteiligten erklärten sich damit einverstanden. Mit 15:0 Stimmen stellte der Gemeinderat das Einvernehmen her.

