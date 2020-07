11.07.2020

Hollenbach will Masterplan zum Breitbandausbau

Um den Breitbandausbau ging es jetzt in der Gemeinderatssitzung in Hollenbach. Das Symbolfoto zeigt ein Glasfaserbündel.

Plus Hollenbach will den Breitbandausbau im Ort vorantreiben. Warum nur mit einem korrekt ausgearbeiteten Plan Aussicht auf Förderung vom Bund besteht.

Von Katja Röderer

Ein Masterplan muss her. Daran ließ Franz Xaver Langenmeir von der Firma FTTX Manufaktur aus Augsburg keinen Zweifel. Der Plan legt fest, wie der Breitbandausbau in der Gemeinde erfolgen soll. Und nur mit einem korrekt ausgearbeiteten Masterplan habe Hollenbach Aussicht darauf, dass der Bund die Beratung zu 100 Prozent fördert, sagte Langenmeir. Entsprechend schnell war der Gemeinderat am Donnerstagabend davon überzeugt.

Gemeinderat stimmt dem Breitbandausbau zu

Einstimmig gaben die Mitglieder des Rates ihm recht. Ob er mit der FTTX Manufaktur am Ende auch den Auftrag bekommt, einen Breitband-Masterplan auszuarbeiten, wurde damit noch nicht entschieden. Langenmeir wies darauf hin, dass es auch andere Förderprogramme gebe, etwa vom Freistaat Bayern.

Er war sich sicher: „In Zukunft gibt es nur eins: Glasfaser bis in jedes Haus.“ Bei manchen abgelegenen Höfen müsse allerdings nach Alternativen gesucht werden. Wichtig sei auch, einen Betreiber für das Netz zu finden, so Langenmeir. Das sei beispielsweise in der Gegend um Friedberg schon einfacher geworden, in Hollenbach seiner Einschätzung nach aber auch nicht völlig unmöglich.

Ohne Glasfaser soll keine Baugrube mehr geschlossen werden

Wie Bürgermeister Franz Xaver Ziegler sagte, wolle die Gemeinde in Zukunft keine Baugrube mehr schließen, ohne vorher Glasfaserrohre verlegt zu haben.

Weil in Mainbach und Igenhausen die nächsten größeren Kanalbauarbeiten erfolgen, sollen hier auch die ersten Leerrohre verlegt werden. Das könnten Bauhofmitarbeiter erledigen, waren Langenmeir und Bürgermeister Franz Xaver Ziegler überzeugt, nur müssten sie dafür einen Plan bekommen, wo genau sie wie viele Leerrohre installieren sollen. Diesen Plan müsse erst jemand erstellen, erklärte Langenmeir.

