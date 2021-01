Homeschooling in Aichach-Friedberg: Den höchsten Preis zahlen die Schüler

Plus Seit einer Woche lernen die Schüler in Aichach-Friedberg per Distanzunterricht. Die Umstellung bietet Chancen, aber auch enorme Risiken - gerade für Schüler.

In die Röhre zu schauen, damit kennen sich Schüler, Lehrkräfte und Eltern im Landkreis Aichach-Friedberg inzwischen aus. Zum zweiten Mal in zehn Monaten gilt nun Distanzunterricht – mit allem, was dazu gehört: technische Probleme und Frust, aber auch Hemdsärmeligkeit und ein Funke Gelassenheit. Das Wittelsbacher Land steht im Vergleich noch gut da: Die meisten Schulen sind gut ausgestattet, viele Lehrer haben auf moderne Lehrmethoden umgestellt, sogar Mebis funktioniert halbwegs. Corona, sagen viele Beteiligte, sei ein überfälliger Innovationsanstoß gewesen. Die Krise als Chance? Kleines Ja, großes Aber.

Denn der Preis ist hoch. Eltern müssen neben der eigenen Arbeit als Aushilfsbetreuer herhalten, Lehrer geraten als Pädagogen, Blitzableiter und Spontan-IT-Experten an Belastungsgrenzen. Hauptleidtragende sind langfristig aber die Schüler. Ganze Bildungsbiografien drohen zu scheitern – gerade in Abschluss- und Übertrittsklassen, aber vor allem unter jüngeren Schülern, wenn sie von ihren Eltern nicht die notwendige Unterstützung bekommen. Oder deren Eltern schlicht nicht die Möglichkeit dazu haben. Die Schere geht so täglich weiter auseinander.

Entscheidung für Distanzunterricht war nicht alternativlos, aber richtig

Alternativlos war die Entscheidung pro Distanzunterricht nicht, aber richtig. Gut auch, dass die Schulen zumindest bis Ende Januar Planungssicherheit haben. Sobald es die Infektionszahlen erlauben, müssen aber vor allem Grundschüler zügig in die Schulen zurück – zumindest im Wechselunterricht. Bis dahin würden Schulen gut daran tun, Stoff zu reduzieren und den Schwerpunkt auf das Wesentliche zu legen.

