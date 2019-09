vor 13 Min.

Horrido auf Sisi

Mittlerweile ist sie schon Tradition: die herbstliche Schleppjagd am Sisi-Schloss.

Jubiläumsjagd bei Unterwittelsbach

„Ein Horrido auf die Kaiserin“, klang es im Unterwittelsbacher Schlosspark: Der Schleppjagdverein von Bayern brach mit seiner Hundemeute zur traditionellen Herbstjagd ums Sisi-Schloss in dem Aichacher Stadtteil auf. Die Schleppjagd gehört mittlerweile zum Schloss wie die Wittelsbacher zu Bayern: Bereits zum 20. Mal fand in diesem Jahr das Jagdreiten um das Wasserschloss statt.

Aichachs Dritter Bürgermeister Karl-Heinz Schindler unterstrich in seinem Grußwort, dass der Schleppjagdverein bereits seit dem Jahr 2000 jedes Jahr nach Unterwittelsbach komme, um die Tradition des Jagdreitens zu pflegen. Für Master Toni Wiedemann und seine Frau Sisi Veit-Wiedemann gab es von der Stadt ein Präsent. Toni Wiedemann erläuterte Wissenswertes über die Jagd. Er ließ wissen, dass der Schleppjagdverein von Bayern eine besondere Verbindung zum Haus Wittelsbach habe.

Bevor Ross und Reiter die Strecke bewältigten, bliesen die Jagdhornbläser des Bayerischen Parforcehornkreises Anjagd zum Sammeln. Die Sonne strahlte vom Himmel, als sich die Equipage um punkt 14.30 Uhr am Sisi-Schloss in Bewegung setzte. Viele Zuschauer hatten sich eingefunden. Das sonnige Wetter und die herbstlich gefärbten Blätter an den Bäumen des Schlossparks verliehen der Veranstaltung ein besonderes Flair. (ech)

