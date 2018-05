vor 19 Min.

Horrorunfall mit fünf Schwerverletzen: Fahrer flüchtet

Ein Van überschlägt sich bei Thierhaupten und kracht in drei Meter Höhe gegen zwei Bäume. Ein Opfer schwebt noch in Lebensgefahr. Doch wo ist der Fahrer?

Von Maria Heinrich

Aus noch unbekannten Gründen ist am Dienstagabend in der Nähe von Thierhaupten ein Van von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Fünf Insassen wurden zum Teil sehr schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser. Nur vom Fahrer fehlt bislang jede Spur.

Nach Angaben der Polizei kam der Wagen von der Fahrbahn ab, überschlug sich, wurde auf drei Meter Höhe in die Luft geschleudert und krachte gegen zwei Bäume. 30 Feuerwehrkräfte aus Thierhaupten und mehrere Streifen waren im Einsatz, die Verletzten mussten teilweise mit drei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei hat offenbar einen Verdächtigen im Visier, konnte diesen aber bislang nicht aufspüren.

Verletzte sind noch nicht vernehmungsfähig

Wie genau es zu dem Unfall am Dienstagabend kam, kann die Polizei derzeit nur vermuten. Gerhard Miehle von der Polizeidienststelle Gersthofen sagt: „Die Verletzten sind noch nicht vernehmungsfähig. Und solange wir den Fahrer noch nicht haben, bleiben einige Dinge Spekulation.“

Bisher können die Beamten berichten, dass die sechs Männer gegen 19.40 Uhr in einem sechsitzigen Van auf der Kreisstraße A26 von Neukirchen in Richtung Thierhaupten fuhren. Kurz nach der Einmündung bei Neukirchen geriet der Wagen, der vermutlich zu schnell war, nach rechts von der Straße ab. Dabei fuhr der Fahrer zwei Leitpfosten um, passierte einen Radweg und schoss mit seinem Kleinbus in ein Waldstück. Dort stieß der Wagen gegen Sträucher und Baumstümpfe, das Fahrzeug überschlug sich.

Ein Baum brach ab

Nach Angaben der Polizei katapultierte die Wucht des Überschlags das Auto nach oben und es krachte in etwa drei Meter Höhe gegen zwei Fichten, wobei eine davon abbrach. Nach dem Aufprall fiel der Van, ein VW-Touran, der einer Firma aus dem Münchner Raum gehört, auf die Fahrerseite und blieb dort liegen.

Alkohol oder erhöhte Geschwindigkeit, ein plötzliches Ausweichmanöver oder ein so genannter Sekundenschlaf: Es können viele Gründe gewesen sein, warum der Wagen von der Fahrbahn abkam. „Etwas Genaues wissen wir noch nicht“, sagt Polizist Gerhard Miehle. „Außer: Er muss ganz schön viel Schwung gehabt haben.“

Laut Unfallstatistik aus dem vergangenen Jahr ist überhöhte Geschwindigkeit die häufigste Ursache bei schweren Verkehrsunfällen. Im Augsburger Land war im vergangenen Jahr jedes vierte Todesopfer im Straßenverkehr auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Alkohol war bei jedem achten Verkehrstoten im Spiel.

Wegen des Überschlags und des Aufpralls verletzten sich die Insassen, fünf Männer im Alter zwischen 26 und 37 Jahren, teilweise schwer. Einige von ihnen stammen aus dem Raum Aichach, die anderen sind in Ostdeutschland gemeldet. Zwei Männer wurden mit Rettungswagen ins Klinikum nach Augsburg gebracht. Die anderen Verletzten mussten mit Rettungshubschraubern abtransportiert werden. Ein Mann schwebte am nächsten Morgen noch in Lebensgefahr.

Hubschrauber und Spürhund suchten vergeblich

Als die Beamten am Unfallort eintrafen, stand für sie schnell fest, dass der Unfallverursacher geflüchtet war. Die Verletzten konnten vor Ort keine Aussage machen, deshalb lief gestern Abend noch eine umfangreiche Suche an der Unfallstelle an. Etwa 30 Mitglieder der Feuerwehr Thierhaupten, ein Polizeihubschrauber, mehrere Streifen und ein Spürhund waren im Einsatz. Doch sie alle konnten den Fahrer nicht finden. Das Fahrzeug an der Unfallstelle wurde zu weiteren Untersuchungen sichergestellt und abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 15000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen bezüglich des Fahrers laufen auf Hochtouren.

