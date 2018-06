17:58 Uhr

Horst Seehofer kommt nach Laimering

Innenminister ist im August zu Gast beim Burschenverein. Der feiert einen runden Geburtstag

Dasing-Laimering Große Freude herrscht beim Burschenverein im Dasinger Ortsteil Laimering. Wie CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko gestern mitteilte, kommt Bundesinnenminister Horst Seehofer am Donnerstag, 30. August nach Laimering. Tomaschko hatte Seehofer zu einem politischen Abend im Rahmen des 70-jährigen Bestehens des Burschenvereins eingeladen. Im Jahr der Landtagswahl kommt auch Ministerpräsident Markus Söder ins Wittelsbacher Land. Wie berichtet, spricht er am 14. Juli im Aichacher Volksfestzelt. (AN)

Themen Folgen