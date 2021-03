vor 20 Min.

Hund frisst vergiftetes Hühnerfleisch beim Sisi-Schloss

Köder liegt beim Wasserschloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach. Jack-Russell-Terrier wird beim Tierarzt behandelt. In Untermauerbach finden Anwohner auffällige "Knödel".

Von Christian Lichtenstern

Ein Hund hat am Sonntagnachmittag ausgelegtes Hühnerfleisch am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach gefressen und ist damit offenbar vergiftet worden. Davon gehe jedenfalls der Tierarzt aus, der den Hund behandelte, berichtete gestern Peter Löffler, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Aichach, auf Anfrage unserer Redaktion.

Hund erbricht sich beim Tierarzt

Laut Löffler war ein Spaziergänger mit seinem Tier im Aichacher Stadtteil unterwegs. An der Brücke zum Wasserschloss sei der Hund auf das Fleisch gestoßen, habe es gefressen und sich danach merkwürdig verhalten. Der Halter brachte seinen Hund sofort zum Tierarzt. Dort habe sich der Jack-Russell-Terrier erbrochen, teilte Löffler mit. Am Montag suchte die Polizei das Gelände am Schloss ab, fand dort aber nichts mehr.

Vier auffällige Knödel bei Kreuz in Untermauerbach gefunden

Bereits am Samstag wurden im Stadtteil Untermauerbach an der Klingener Straße vier auffällige Knödel in der Nähe des dort stehenden Kreuzes, beziehungsweise am dortigen Grünstreifen gefunden. Die Anwohner vermuteten, dass es sich um Giftköder handelt und informierten Hunde- und Katzenbesitzer im Ort. Ob die Kugeln in der Größe von Meisenknödeln wirklich Gift enthalten, soll jetzt untersucht werden.

