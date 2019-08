vor 19 Min.

Hunde auf dem Prüfstand

Beim Gebrauchshundesportverein Wittelsbacher Land fand eine VDH anerkannte Hundesportprüfung statt. Vom Bayerischen Landesverband für Hundesport kam Alfred Hupfauer als Richter. Er hatte erst kürzlich die Deutsche Meisterschaft im Gebrauchshundesport gerichtet. Patrick Hamann war als Fährtenleger und Schutzdiensthelfer im Einsatz. Ilse Mizera sorgte als Prüfungsleiterin für den reibungslosen Ablauf des Tages.

Die jugendlichen Teilnehmer Silvester Oberhauser (sieben Jahre) und Xenja Mizera (neun Jahre) stellten sich dem Sachkundenachweis (SKN). Dies ist eine Prüfung über Hundehaltung, -ausbildung und Regelkunde des Hundesports und Grundvoraussetzung für jede weitere Sportprüfung beim VDH. Beide Kinder konnten vor dem Richter mit Wissen glänzen und bekamen eine Urkunde.

Anschließend zeigten Regine Cerman mit ihrem Bouvier des Ardennes Hasenhirsch mit Namen Gundelund Anita Keck mit ihrem Bouvier des Flandres Dana Baghy von der Ruppy den praktischen Unterordnungsteil der Begleithundprüfung. Beide Hunde standen im Gehorsam ihrer Besitzer, führten die Übungen korrekt aus und bestanden den Praxisteil. Im öffentlichen Straßenverkehr wurden die zwei zusätzlich auf ein verträgliches Wesen überprüft und mit dem Zertifikat Verkehrssicherer Begleithund (BH/VT) ausgezeichnet.

Die Gebrauchshundeprüfung IGP1 konnte Albin Hamann mit seinem Bouvier des Ardennes Hasenhirsch Gustl vorzüglich vorführen. Er erreichte 98 Punkte in der Fährte, 93 Punkte in der Unterordnung und 96 Punkte mit TSBa im Schutzdienst.

Silvia Baumann hatte mit ihrem Bouvier des Ardennes Hasenhirsch Eik einen Blackout in der Unterordnung und konnte deshalb die IGP1 nicht erfolgreich beenden.

Die IGP3 von Kristin Oberhauser mit ihrem Bouvier des Ardennes Loki von Lieblingen wurde mit 73 Punkten in der Fährte, 81 Punkten in der Unterordnung und 87 Punkten mit TSBa im Schutzdienst bewertet.

Der Bouvier des Ardennes Moses la Cense du Balmelok wurde von Albin Hamann ebenfalls in der IGP3 vorgeführt und erkämpfte 95 Punkte auf der Fährte, 81 Punkte in der Unterordnung und 91 Punkte mit TSB a im Schutzdienst. (AN)

