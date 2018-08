00:34 Uhr

Hunde legen erfolgreich Prüfung ab

Kürzlich fand beim Gebrauchshundesportverein Wittelsbacher Land eine VDH-anerkannte Hundesportprüfung statt. Der Bayerische Landesverband für Hundesport teilte Renate Rank vom Pinscher-Schnauzer-Klub als Richterin ein. Patrick Hamann war Fährtenleger sowie Schutzdiensthelfer, Silvia Baumann Prüfungsleiterin.

Annika Busse und Johannes Lang legten beide einen fehlerlosen Sachkundenachweis ab. Dies ist eine schriftliche Prüfung über Hundehaltung, Hundeausbildung sowie die Regelkunde des Hundesports und Grundvoraussetzung für jede weitere Sportprüfung beim VDH.

In der höchsten Unterordnungsprüfung BGH3 trat Monika Gun mit ihrem Airedale Terrier Henry Eyk von Allegra an und erzielte 75 Punkte. Der Bouvier des Ardennes Hasenhirsch Bambi von Kristin Oberhauser wurde in der BGH3 mit 95 Punkten ausgezeichnet.

Die Gebrauchshundeprüfung IPO1 von Kristin Oberhauser mit ihrem Bouvier des Ardennes Loki von Lieblingen wurde mit 98 Punkten in der Fährte, 92 Punkten in der Unterordnung und 90 Punkten mit TSB a im Schutzdienst bewertet. In der IPO2 konnte Roswitha Kern mit ihrem Picard Hugin Valle de los Vocanos 75 Punkte in der Fährte, 81 Punkte in der Unterordnung und 80 Punkte im Schutzdienst erreichen. Der Bouvier des Ardennes Moses la Cense du Balmelok wurde von Albin Hamann in der IPO3 vorgeführt und erkämpfte 98 Punkte auf der Fährte, 88 Punkte in der Unterordnung und 96 Punkte mit TSB a im Schutzdienst. (AN)

