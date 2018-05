vor 49 Min.

Hunde und Frauchen beweisen sich

Acht Mensch-und-Hund-Teams traten bei der Frühjahrsprüfung des Vereins für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Aichach, an. Josefine Rettenberger mit der deutschen Schäferhündin Kate vom Ecknachtal, Gaby Schlechte mit ihrer Collie-Hündin Annie von der Fallmühle und Lisa Kosmak mit Tigris von der Liebeswarte (DSH) bestritten erfolgreich die Begleithundeprüfung. In der internationalen Gebrauchshundeprüfung der Stufe IPO1 überprüfte Leistungsrichter Hartmut Zenk aus Dortmund das Können der Boxerhündin Xasha vom Bockreiter und ihres Frauchens Michaela Bayer. Beide zeigten mit 99/92/93 von maximal 100 Punkten eine sehr gute Leistung.

Birgit Hintermayer absolvierte mit der russischen Terrier-Hündin Querida von Dobrava die UPR1, in der der Gehorsam des Hundes und das Apportieren geprüft werden. Sie erlangten 83 Punkte.

In der Königsklasse IPO3 nahm Birgit Hintermayer, diesmal mit Hessy von Maymakan, auch eine russische Terrierhündin, teil. Mit 100/90/78 Punkten schlossen sie die Prüfung ab. In der IPO3 wurden Lisa Kosmak und ihre Schäferhündin Amber mit 96/93/99 Punkten und einem „Vorzüglich“ belohnt. Bei der Ausdauerprüfung mussten drei Ortsgruppenmitglieder sowie die aus Österreich angereiste Ingrid Sporer 20 Kilometer mit ihren Hunden am Fahrrad zurücklegen, um für die Körung zugelassen zu werden. (ira)

