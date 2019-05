vor 58 Min.

Hunde und Herrchen aus dem Wittelsbacher Land auf dem Prüfstand

Diese Hunde und ihre Besitzer unterzogen sich in Aichach einer Hundeprüfung: (von links) Susanne Danzl-Steinlechner mit Hasenhirsch Fanni, Ilse Mizera mit Hasenhirsch Gru, Andrea Klein mit Haily, Brigitte Förg mit Leni, Petra Gardum-Holz mit Alfons, Rosemarie Biberger mit Leya, Prüfungsleiter Johannes Lang, Leistungsrichter Hans-Gunter Platzer, Sil und Kristin Oberhauser mit Hasenhirsch Gretel, Albin Hamann mit Hasenhirsch Gustl, Sylke Hörmann mit Lou, Sabine Lohrmann mit Balin und Heinz Merkl mit Una Donna.

Beim Gebrauchshundesportverein Wittelsbacher Land fand die VDH-anerkannte Frühjahrsprüfung statt. Den praktischen Unterordnungsteil bestanden Ilse Mizera mit ihrem Bouvier des Ardennes Hasenhirsch Gru, Albin Hamann mit seinem Bouvier des Ardennes Hasenhirsch Gustl, Susanne Danzl-Steinlechner mit ihrem Bouvier des Ardennes Hasenhirsch Fanni, Kristin Oberhauser mit ihrem Bouvier des Ardennes Hasenhirsch Gretel und Rosemarie Biberger mit ihrem Deutschen Schäferhund Leya Prinzessin vom Regnitztal. In der höchsten Unterordnungsprüfung IBGH3 trat Petra Gardum-Holz mit Lagotto Romagnolo an und erzielte 74 Punkte. Auch neun Fährtenhunde stellten sich einer Prüfung. Die FPr1 meisterte Sylke Hörmann mit Lou (Beauceron) mit 91 Punkten. Josef Neumair suchte mit Ronia (Labrador Retriever) mit guten 83 Punkten die FPr2. In der FPr3 startete Sabine Lohrmann mit ihrem Hovawart Balin mit 87 Punkten, Petra Gardum-Holz mit ihrem Lagotto Romagnolo Alfons mit 90 Punkten, Brigitte Förg mit ihrem Mix Leni mit 96 Punkten und Andrea Klein mit ihrem Golden Retriever Haily mit 98 Punkten.

Die IFH1 mit 1200 Schritten bestanden Kristin Oberhauser mit ihrem Bouvier des Ardennes Moses mit 93 Punkten, Albin Hamann mit seinem Bouvier des Ardennes Hasenhirsch Bazi mit 98 Punkten und Heinz Merkl mit seiner Deutschen Dogge Una Donna von Elderberry’s mit 100 Punkten. Alle drei Hunde haben sich für die Kreismeisterschaften qualifiziert. (AN)

