Hundehaufen auf dem Schulhof: Den Kindern stinkt’s

Plus Auf dem Pausenhof, vor dem Eingang, auf dem Parkplatz: Überall gibt es an der Grundschule Adelzhausen Hundehaufen. So kämpfen die Schüler dagegen an.

Den Schülern der Klasse 2b der Grundschule Adelzhausen und ihrer Lehrerin Sabine Ritter stinkt’s – und zwar ganz gewaltig. Immer wieder haben sie in letzter Zeit übel riechende Hinterlassenschaften von unbekannten Hunden auf und um das Schulgelände herum gefunden.

Die Haufen lagen auf dem sogar auf dem Pausenhof, in der – abgedeckten – Sprunggrube des Sportplatzes, vor dem Schuleingang und auf dem Lehrerparkplatz. Nicht selten traten Kinder versehentlich in die Hundeexkremente und trugen entsprechenden Gestank und Dreck ins Schulhaus. Sabine Ritter und Rektorin Gudrun Daniel haben deshalb beschlossen, gegen die Unachtsamkeit der betreffenden Hundebesitzer vorzugehen.

Kinder malen Schilder: "Hundekacke Nein Danke!"

Die Aktion umfasst mehrere Maßnahmen, mit denen die Schule möglichst viele Hundebesitzer aufmerksam machen will. Zum einen stellen die Kinder rund um das Schulhaus handgemalte Hinweisschilder auf. Deutlich ist darauf der Wunsch der Kinder geschrieben „Hundekacke Nein Danke!“ zusammen mit einem sehr anschaulich gemalten durchgestrichenen kotenden Hund. Außerdem „verteilen wir Handzettel in der ganzen Siedlung“, erzählt Emilia Baur. Auch diese haben die Kinder per Hand bemalt und verziert. Damit richten sie sich an die „Lieben Nachbarn und Hundebesitzer“ rund um die Grundschule. Darauf steht die freundliche Aufforderung: „Bitte lassen Sie Ihre Hunde nicht frei laufen und benützen Sie zum Gassi gehen andere Wege und nicht das Schulgelände. Dankeschön.“

Schon vor sechs Jahren gab es laut Klassenlehrerin Ritter ein ähnliches Problem. Damals sei es durch aufgestellte Schilder besser geworden, erinnert sie sich. Nun erhoffen sich alle Beteiligten auch dieses Mal, dass die Aktion die betreffenden Hundebesitzer zur Vernunft kommen lässt.

Adelzhausens Bürgermeister will "gnadenlos durchgreifen"

Adelzhausen Bürgermeister Lorenz Braun weiß um das Problem und findet die Eigeninitiative der Schüler „eine ganz tolle Sache und eine super Aktion“. Generell gilt: Wer die Hinterlassenschaften seines Hundes nicht ordnungsgemäß entsorgt, verstößt gegen die Straßenreinhaltungssatzung, begeht also ein Delikt. Dieses kann zur Anzeige gebracht werden und mit einer nicht unerheblichen Geldbuße geahndet werden. Gerade auf dem Schulhof empfindet es der Rathauschef als „bodenlose Unverschämtheit“, wenn Herrchen oder Frauchen es zulassen, dass ihr Hund dort sein Geschäft verrichtet. Braun kündigt verärgert an, gnadenlos durchzugreifen, sollten der oder die betroffenen Tierhalter ausfindig gemacht werden. Der Bürgermeister hofft dabei auf die Mithilfe der Bevölkerung. Er fordert die Bürger dazu auf, Hunde bei ihrem Geschäft im Umfeld der Grundschule zu fotografieren und die Aufnahme an die Gemeinde zu schicken. Derartige Hinweise würden garantiert vertraulich behandelt, versichert Braun. Da die rund 120 Hunde in der Gemeinde Adelzhausen registriert sind, könne mit einem Foto der Hundebesitzer höchstwahrscheinlich ausfindig gemacht und zur Rechenschaft gezogen werden, so der Gemeindechef.

Die 2b hat auch einen persönlichen Brief an Lorenz Braun geschickt. Die Klasse bittet darin auch die Gemeinde darum, Handzettel aufzuhängen. Innerhalb der Gemeinde Adelzhausen gilt eine allgemeine Anleinpflicht. Ausgenommen sind lediglich kleine Hunde mit einer Schulterhöhe unter 50 Zentimetern. Aber auch für diese gilt, dass sie sich nur bis maximal 20 Meter von ihrem Besitzer entfernen dürfen. So soll auch sichergestellt sein, dass ein Hundebesitzer sein Tier zu jeder Zeit im Auge behalten und dessen Haufen selbst entfernen kann.

In Adelzhausen gab es auch schon eine private Initiative gegen Hundekot. Frauen steckten Fähnchen mit Aufschrift in die Haufen.