15.12.2018

Hundesteuer und Wassergebühren: Das wird 2019 teurer

Hollenbach verlangt mehr Geld für Wasser und Schmutzwasser und bittet Hundebesitzer zur Kasse. Darüber wird heftig diskutiert

Wasser und Abwasser werden teurer in Hollenbach. Und nicht nur das. Alle Hundehalter müssen nächstes Jahr tiefer in die Tasche greifen, denn die Gemeinde erhöht auch die Steuer für die Vierbeiner im Haus. Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte zudem angeregt, einige Gebühren und Steuern in nächster Zeit neu zu berechnen.

Die letzte Erhöhung der Regen- und Schmutzwassergebühren hatte in Hollenbach 2011 stattgefunden. Seither wurden 2,40 Euro pro Kubikmeter Regen- und Schmutzwasser verlangt. Die Gemeinde ist aufgerufen, kostendeckend zu arbeiten. In der Sitzung am Donnerstagabend hat der Gemeinderat nun den kalkulatorischen Zinssatz auf drei Prozent festgelegt. Für einen Kubikmeter Wasser sind jetzt 2,84 Euro Einleitungsgebühr fällig. Wer das Regenwasser vollständig versickern lässt und nicht in die Kanalisation einleitet, bezahlt in Hollenbach 2,27 Euro pro Kubikmeter Wasser.

Auch die Wassergebühren wurden in der letzten Sitzung vor Weihnachten erhöht. Der Preis für einen Kubikmeter Wasser steigt von 1,10 Euro auf 1,70 Euro. Die Änderungen gelten ab 1. Januar 2019. Eine Grundgebühr für Wasserzähler gibt es in Hollenbach nicht. Daran wollte der Gemeinderat auch nichts ändern.

Heftiger diskutiert wurde an diesem Abend wegen der Hundesteuer. Die Satzung musste modernisiert werden, schon weil Kampfhunde bislang nicht darin aufgeführt waren. Der erste Hund kostete bis jetzt 25 Euro im Jahr. Nun bezahlen Hundehalter 35 Euro dafür. Der zweite Hund schlug mit 35 Euro zu Buche, jetzt sind 50 Euro fällig. Jeder weitere Hund, für den vorher 45 Euro bezahlt werden mussten, kostet nun 60 Euro. Die neue Kampfhundesteuer hatte die Verwaltung mit 400 Euro angesetzt.

Doch der Protest ließ nicht lange auf sich warten. So fand Erwin Spar, dass die Hundesteuer insgesamt viel zu niedrig ausfalle. Er beschwerte sich über uneinsichtige Hundehalter und über die wenig erfreulichen Hinterlassenschaften ihrer Tiere an unpassenden Stellen. Erwin Spar stellte deshalb einen Antrag, die Hundesteuer höher anzusetzen: 50 Euro für den ersten Hund, 75 Euro für den zweiten und 100 Euro für jeden weiteren Hund. Kampfhunde wollte er mit 500 Euro besteuern. Josef Schweizer bat darum, auch an die älteren Bürger in Hollenbach zu denken, die nur ihren einen Hund haben. Josef Kulzinger wies auf die Kosten für Hundefutter hin und erklärte, er könne sich nicht vorstellen, dass Hundehalter mit einer solchen Steuer zu beeindrucken sind.

Der Antrag von Erwin Spar auf eine deutlich höhere Hundesteuer wurde abgelehnt. Es blieb bei den vorgeschlagenen Ansätzen. Ganz erfolglos blieb sein Vorstoß aber nicht, denn Stefan Greppmeir war der Ansicht, dass Leute, die sich einen Kampfhund leisten, auch höhere Steuern für diese Tiere bezahlen können. Sein Antrag auf 500 Euro Steuer für Kampfhunde in einem Jahr ging mit einer Gegenstimme von Theresia Isele-Juraske durch. Bis jetzt sei allerdings noch kein Kampfhund in Hollenbach gemeldet, wie der Bürgermeister Franz Xaver Ziegler erklärte. (kabe)

