vor 48 Min.

Ideen gesucht: Aichach-Friedberg gegen den Klimawandel

Auch im Wittelsbacher Land gibt es schon jetzt Hinweise auf Kilmaveränderungen. Was schon dagegen geschieht und was jeder einzelne noch tun könnte.

Von Johann Eibl

Der Sommer hat uns mit hohen Temperaturen und reichlich Sonnenschein geradezu verwöhnt. Den Rückblick auf diese Jahreszeit kann man freilich auch anders beschreiben. Martin Horack, Geschäftsführer der Schloss Blumenthal GmbH und Co. KG, betrachtet das Wetter der vergangenen Monate als klaren Hinweis auf negative Veränderungen: „Letzter Sommer – das waren die Vorboten des Klimawandels. Es war zu lange zu heiß, zu trocken, zu schön.“ Darauf müsse man reagieren – auch im Landkreis Aichach-Friedberg.

Nach Ansicht von Horack und von Ernst Haile, dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Aichach-Friedberg im Bund Naturschutz, sollten Landkreis, Kommunen, Unternehmen und auch die Bürger darüber nachdenken, wie sie die drohenden Probleme einigermaßen in den Griff bekommen können. Ihre Vorstellungen erläuterten die beiden Fachleute in einem Pressegespräch in Blumenthal. Eine Kernaussage lautete dabei: „Jeder ist gefragt, bei sich eine Bestandsaufnahme zu machen.“

Es ist keinesfalls so, dass alle angesprochenen Institutionen selbstgefällig die Hände in den Schoß legen. So war beispielsweise davon die Rede, dass Audi bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein will. Als positives Beispiel für ein umweltbewusstes Engagement wurde der Landkreise Amberg-Sulzbach herausgestellt, der ein eigenen Leitbild für die Ziele entworfen und sie in einem Buch veröffentlicht hat. In der dortigen Region hat man einen Nachhaltigkeitsrat ins Leben gerufen. Der Nachbarlandkreis Pfaffenhofen/Ilm nehme eine Million Euro in die Hand, um die Umstellung auf Biolandwirtschaft zu unterstützen.

Extreme Probleme beim Flächenverbauch

Im Wittelsbacher Land haben bisher zwei Veranstaltungen mit dem Titel Forum Z, also Forum Zukunft, stattgefunden, eine dritte soll in einigen Monaten folgen. Dabei werden konkrete Maßnahme zur Mobilität, zum Umweltschutz oder zur Bildung besprochen. Traunstein gilt als Vorreiter für ein enkeltaugliches Leben. Das bedeutet: Die nachfolgenden Generationen sollen eine Umwelt vorfinden, in der sie sich wohl fühlen können. Horack beklagte, dass vielfach nur noch eine Agrarindustrie Felder, Wiesen und Wälder bearbeite: „94 Prozent der alten Pflanzen sind verschwunden.“ Haile war der Hinweis wichtig, man wolle nicht Ängste provozieren: „Aber man darf auch nicht den Kopf in den Sand stecken.“ Mit Blick auf Paragraf 151 der Bayerischen Verfassung wurde daran erinnert, dass alles Wirtschaften dem Allgemeinwohl dienen sollte.

Was kann der einzelne Bürger hierzulande unternehmen, um seinen Teil zu leisten, dass die düsteren Prognosen, die von manchen Seiten aufgestellt werden, nicht in Erfüllung gehen? Man sollte sich etwa informieren, ob die Kleidung ein Produkt aus Kinderarbeit ist, ob sie giftige Farbstoffe enthält. Ein weiterer Vorschlag ging in Richtung Ernährung. Bei einem totalen Verzicht auf Fleisch könne man den CO2-Ausstoß um 49 Prozent herunterfahren. Ausgesprochen sensibel reagieren mittlerweile viele Menschen auf Plastikfolien. Und die Kommunen wurden aufgefordert, Gebäude in Holzbauweise zu errichten.

Ernst Haile beklagte im südlichen Teil des Landkreises „ein extremes Problem beim Flächenverbrauch“. Er forderte einen Stopp und eine Reglementierung auf freiwilliger Basis. Der Chef von 2500 Mitgliedern im Bund Naturschutz auf Landkreisebene stellte positiven Reaktionen heraus: „Ich sehe schon Früchte, die heranreifen.“ Beispielsweise in der Gemeinde Petersdorf, wo Bürger eine große Zahl von Krokussen pflanzten. Die Straßenränder sollte man wieder aufblühen lassen. Haile: „Friedberg hat angefangen, weniger zu mulchen.“ Das habe den positiven Effekt, dass man sich an mehr Blühpflanzen erfreuen könne und dass weniger Insekten zerstört würden. Generell fordert er, auch in der konventionellen Landwirtschaft den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln zu reduzieren. Die Aussichten, dass es klappt mit der geplanten Ökomodellregion Paartal, wurden als gut eingestuft. Damit könnte die Forderung nach Nachhaltigkeit weitere Impulse erhalten.

Themen Folgen