07.12.2018

Ideen und Impulse sammeln

100 Interessierte nehmen am Workshop des Landkreises zur Bildungsregion teil

Mehr als 100 Teilnehmer aus Bildungseinrichtungen und Behörden, aus Wirtschaft und Politik sind dem Aufruf des Landkreises gefolgt und beteiligten sich kürzlich in der Realschule Friedberg an der „Zukunftswerkstatt Bildungsregion“. Ziel der Veranstaltung war es laut Mitteilung, neue Ideen und Impulse für die Weiterentwicklung der regionalen Bildungslandschaft zu sammeln. „Beste Bildungsqualität und beste Bildungschancen für die Menschen im Wittelsbacher Land“ sei dabei das übergeordnete Ziel, wie es der stellvertretende Landrat Peter Feile in seinem Grußwort kurz und knapp auf den Punkt brachte.

In vier thematischen Workshops konnten Eltern- und Schülervertreter gemeinsam mit Schulleitungen, Fachkräften und Politikern darüber diskutieren, wie man die Dinge im Landkreis noch besser gestalten könnte.

Sei es beim „Übergang Schule – Beruf“, bei der „Vernetzung schulischer und außerschulischer Bildungsangebote“, beim „Lebenslangen Lernen“ oder dem „Wechselspiel von Familie, Schule und Jugendhilfe“: In allen Bereichen konnten wertvolle Impulse entwickelt werden, wie es in der Mitteilung heißt.

Götz Gölitz vom Bildungsbüro des Landkreises resümierte: „Dank der breiten Beteiligung und der engagierten Mitarbeit der Teilnehmer haben wir eine Menge Anregungen und konkrete Vorschläge erhalten, die jetzt erst einmal sortiert und ausgewertet werden müssen.“ Die Impulse sollen dann in den zuständigen Gremien, wie dem Bildungsbeirat, diskutiert und in den politischen Prozess eingespeist werden.

Als „Bildungsregion in Bayern“ wurde der Landkreis Aichach-Friedberg im November 2015 durch das bayerische Kultusministerium ausgezeichnet. Das Bildungsbüro am Landratsamt koordiniert die Maßnahmen und soll die Entwicklung vorantreiben, unter anderem mit Unterstützung des Bildungsbeirats. (AN)

Informationen zur Veranstaltung und deren Ergebnissen gibt Götz Gölitz vom Bildungsbüro des Landkreises, Telefon 08251/92-4861, E-Mail goetz.goelitz@lra-aic-fdb.de

