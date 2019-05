vor 59 Min.

Ilona Volk bleibt Bürgermeisterin in Schifferstadt

Wahl in Aichachs Pfälzer Partnerstadt

Während die Aichacher am Sonntag lediglich zur Europawahl an die Urnen gerufen waren, fanden in der Partnerstadt Schifferstadt auch die Bezirkstags- und Kommunalwahlen statt. Der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann, der die Wahlen von Aichach aus verfolgte, teilte am gestrigen Montag mit, dass Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) mit 51,5 Prozent für weitere acht Jahre wiedergewählt worden sei. „Ich habe ihr bereits gestern Abend per SMS und gerade eben telefonisch zum Wahlsieg gratuliert“, so Habermann gestern Vormittag. „Nicht zuletzt aufgrund der engen Bindungen zu Schifferstadt und des freundschaftlichen Verhältnisses zu Ilona Volk habe ich mich natürlich mit ihr gefreut“, sagte der Aichacher Bürgermeister.

Ilona Volk hatte bei der Wahl am Sonntag drei Gegenkandidaten. Patrick Poss (CDU) bekam laut Internetseite der Stadt Schifferstadt 32,5 Prozent, Jürgen Obermann (SPD) 11,4 Prozent und der parteilose Jürgen Bereswill erhielt 4,6 Prozent. Volk war 2011 ins Amt gewählt worden – als erste grüne Bürgermeisterin im Bundesland Rheinland-Pfalz. (AN, bac)

