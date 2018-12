04:58 Uhr

Im Affinger Schlosshof ist es immer heimelig

Auch nach 24 Jahren bleibt die Veranstaltung ein Besuchermagnet. Das zeigt auch diesmal der Andrang. Warum die Mischung im Schlosshof so erfolgreich ist

Von Vicky Jeanty

Die jungen Französinnen sind begeistert. „Hier ist es schöner und gemütlicher als am Augsburger Weihnachtsmarkt“, sagen sie. Laurène hat den Kinderwagen mit ihren Zwillingen an einem ruhigen Plätzchen neben kleinen Weihnachtsbäumen abgestellt. Sie wohnt und arbeitet in Augsburg und ist bereits zum vierten Mal mit ihrer aus Valence bei Lyon angereisten Freundin Christelle nach Affing gekommen. Abgesehen von den Crepes freuen sie sich auf die Rahmfleggen. Ihre Ehemänner kommen mit vier Glühwein-Tassen an den Tisch. „Die Stimmung ist so schön, das gibt es so nicht in Frankreich“, sagen sie.

Kunst, Kommerz, Kultur und Kulinarik sind ausgewogen

Am Samstagnachmittag wird die 24. Ausgabe des beliebten Affinger Weihnachtsmarkts im Schlosshof mit allem Drum und Dran gefeiert. Der Zustrom an Besuchern nimmt mit einfallender Dunkelheit naturgemäß zu, denn wann und wo schmecken die Bratwurst, der Steckerlfisch, das Rehgulasch und der Reiberdatschi besser als im heimeligen Lichterglanz dieses atmosphärisch und kulinarisch genussvollen Festes? Vor Jahren ist Affing ausgezeichnet worden, bayernweit den schönsten Weihnachtsmarkt ausgerichtet zu haben. Es bleibt eines der Geheimnisse der Organisatoren und zahllosen ehrenamtlichen Helfer, wie sie es Jahr für Jahr immer wieder schaffen, dem weihnachtlichen Trubel auf dem großen Schlossplatz eine kleine Atempause einzuräumen. Die Ausgewogenheit von Kunst, Kommerz, Kultur und kulinarischem Genuss ist spürbar und mündet in einem rundum gemütlichen Beisammensein. 60 Stände mit überwiegend heimischen Betreibern garantieren unaufdringlich diese große Vielfalt. Es geht auch ohne ständig dudelnde Weihnachtsmusik.

Der Steckerlfisch schmeckt köstlich, der Baumstriezel duftet süß

An den Ständen im Außenbereich wie auch in den Kultur-, Schloss- und Handwerkerstadeln liegt all das aus, was Herz und Gemüt der ganz auf Weihnachten gestimmten Gäste höher schlagen lässt und gleichermaßen appetitanregend wirkt. Die Mandeln sind noch lauwarm, dem Rahmfleggen kann man zuschauen, wie er vom heißen Ofen auf den Teller kommt. Der Steckerlfisch schmeckt köstlich, der Szekely-Baumstriezel duftet nach warmen, süßen Hefeteig. Die Kinder lassen sich den Lebkuchen gut schmecken, den sie zuvor eigenhändig mit buntem Allerlei verziert haben. Die Miniaturkrippen faszinieren durch liebevoll arrangierte Szenerien, der Schmied haut auf den Amboss, dass die Funken sprühen. In den Stadeln verfolgen die Besucher, wie die Silberschmiedin ihren Schmuck anfertigt, die Spinnerin den Faden aufzieht oder die Porzellankünstlerin ihre Teller mit filigranen Strichen weihnachtlich dekoriert.

Drei Mädchen singen Weihnachtslied um Weihnachtslied

In Rufweite der drei Boxen mit flauschigen Alpakas, schüchternen Schafen und gackernden Hühnern sitzen drei kleine Mädchen und singen. Die zehnjährigen Laura und Julia und die siebenjährige Lena besingen inbrünstig ihr weihnachtliches Repertoire, und halten nur dann kurz inne, wenn Mama ihnen einen Schluck warmen Tee reicht „Sie machen das ganz freiwillig, haben die Lieder selbst einstudiert“, bestätigen die Eltern. Die Spenden der Zuhörer landen im Körbchen. „Letztes Jahr hat es für ein größeres Kuscheltier gereicht“, sagt der Papa. Die Mädels haben auch am kommenden Wochenende noch mal einen Auftritt. Auftritte haben auch die Marionettentheater-Macher der Uggl-Bühne und die Bläserklasse der Aichacher Realschule oder die Affinger Grundschüler, die ein kleines Theaterstück präsentieren.

Nach Fritz Maja, der 22 Jahre den Markt organisiert und maßgeblich das richtungsweisende Konzept erarbeitet hat, ist nun zum dritten Mal Ewald Lindemeir verantwortlich. Ihm, seinen Helfern und den Ehrenamtlichen gilt der Dank der Honoratioren – Baron Marian von Gravenreuth, Bürgermeister Markus Winkelhofer und Peter Feile, der Landrat Klaus Metzger vertrat. Michael Billhardt und seine Blasmusiker „Da Oa und de Andan“ sorgen für den passenden musikalisch-adventlichen Auftakt. Auch heuer fließt ein Teil des Erlöses an karitative Einrichtungen.

Zweites Wochenende Der Affinger Weihnachtsmarkt findet noch am Freitag, 14. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 15. Dezember, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 16. Dezember, von 12 bis 20 Uhr statt.

