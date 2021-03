vor 17 Min.

Im Aichacher Krankenhaus liegen vier Covid-19-Patienten

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt im Landkreis Aichach-Friedberg stabil weit unter 35. Das bedeutet, dass die beschlossenen Lockerungen ab Montag gelten.

Von Carmen Jung

Die Corona-Beschränkungen werden gelockert für Landkreise mit vergleichsweise niedrigen Infektionswerten. Das trifft auf den Landkreis Aichach-Friedberg zu, wenn auch am Donnerstag ein leichter Anstieg zu verzeichnen ist. Das Robert-Koch-Institut meldet 28,2 Infektionsfälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Am Mittwoch lag der Wert bei 24,5. Weil der Wert ausdauernd unter 35 liegt, kommt der Landkreis in den Genuss der neu beschlossenen Lockerungen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden im Landkreis 25 Menschen positiv getestet, davon drei in Aichach, zwei in Friedberg, fünf in Kissing und sechs in Mering. Im Aichacher Krankenhaus liegen vier Covid-19-Patienten, drei davon auf der Intensivstation. Sie müssen beatmet werden. Außerdem gibt es in der Aichacher Klinik sieben Verdachtsfälle.

Ein Schüler der BOS Friedberg ist positiv getestet

Das Landratsamt meldet zudem, dass an der Berufsoberschule in Friedberg ein Schüler positiv getestet worden sei. Er wohnt nicht im Landkreis Aichach-Friedberg. Der Schüler und drei enge Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Was den Impfstoff anbelangt, informiert die Behörde, dass dem Landkreis in dieser Woche Impfstoff aller drei verfügbaren Hersteller geliefert werde. Es sind insgesamt rund 2400 Dosen.

Diese gelockerten Regeln gelten ab Montag im Wittelsbacher Land

Büchereien: Büchereien, Archive und Bibliotheken dürfen wieder öffnen, mit einer Begrenzung auf einen Besucher pro zehn Quadratmeter.

Treffen: Solange die Inzidenz unter 35 bleibt, dürfen sich drei Haushalte treffen. Es sind maximal zehn Personen erlaubt, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht zählen.

Einzelhandel: Einzelhandelsgeschäfte dürfen wieder öffnen mit einer Begrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter.

Museen: Museen und Galerien dürfen wieder öffnen.

Sport: Kontaktfreier Sport ist in kleinen Gruppen mit maximal zehn Personen im Außenbereich und auch auf Außensportanlagen erlaubt.

