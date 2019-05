vor 35 Min.

Im Aichacher Sisis-Schloss speisen wie Kaiserin Elisabeth

Die neue Sonderausstellung im Wasserschloss in Unterwittelsbach gewährt Blick in Küche und Speisesaal zu Zeiten der Kaisern von Österreich. Besucher finden Anregungen.

Von Gerlinde Drexler

Die Wahl des Mottos für die 20. Sonderausstellung im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) ist Kastellanin Brigitte Neumaier leicht gefallen. Anlässlich des runden Jubiläums sollte es eine Ausstellung über Feste werden. Unter dem Titel „Imperiale Kostbarkeiten – Kaiserin Elisabeth zwischen Diät und Gaumenfreuden“ leben die berühmte Küche am Wiener Hof und adelige Festlichkeiten auf. Bei der Eröffnung am Freitag gab es Lob vom Tourismusdirektor der Regio Augsburg.

Auf edles Porzellan wurde am Wiener Hof großen Wert gelegt. „Auch Gold und Silber hatte einen hohen Stellenwert“, erklärte Neumaier. Von berühmten Goldschmieden gefertigte Bestecke, erlesene Gläser und Porzellan aus bedeutenden Manufakturen sind in der Ausstellung zu sehen. Ein Raum ist der Kunst der Glasherstellung gewidmet, in einem anderen ist eine kleine Hofküche aufgebaut. An die Kaffeekultur Österreichs erinnert ein anderer Raum. Neumaier sagte dazu: „So könnte es im Hotel Sacher zur Kaiserzeit gewesen sein.“

Sisis berühmtes Sternenkleid ist im Aichacher Sisi-Schloss ebenfalls zu sehen

Zum Alltag der Kaiserin gehörten auch die den Anlässen jeweils angepasste Garderobe. Sie verlieh jeder Festlichkeit die besondere Note. Unter anderem ist in der Ausstellung das berühmte Sternenkleid Sisis zu sehen, das die Designerin Monika Czedly aus Aichachs Partnerstadt Gödöllö in Ungarn nach original Vorlagen nachgeschneidert hat.

Fans kulinarischer Köstlichkeiten dürften bei der Ausstellung auf ihre Kosten kommen. „Sie können sich bei uns Anregungen holen“, sagt die Kastellanin. In jedem Raum sind auf Fahnen Rezeptvorschläge gedruckt. Alle eigenhändig ausgesucht von Neumaier.

Die Vorbereitungen seien etwas anders gelaufen, als sie es sich vorgestellt habe, sagte sie und bedankte sich bei allen für die Unterstützung, die „über das Normale hinaus“ gegangen sei.

Schon über 222000 Gäste haben Ausstellungen im Aichacher Sisi-Schloss besucht

Vor allem die Kastellanin habe wieder ungemein viel Herzblut in die Ausstellung investiert, lobte Bürgermeister Klaus Habermann. Kurator Bischofsvikar Gerfried Sitar aus dem Benediktinerstift St. Paul im Lanvantal unterstützte sie tatkräftig, und Ulrich Styrer übernahm wieder die Inszenierung der Räume. Die Ausstellung werde sicher wieder Tausende von Besuchern ins Sisi-Schloss locken, war Habermann überzeugt. Mehr als 222000 Besucher waren insgesamt in den bisher 19 Sonderausstellungen gewesen. Das ergebe einen Jahresdurchschnitt von über 12000 Besuchern, überschlug Habermann. Stolz sagte er: „Unser Sisi-Schloss ist nach wie vor Magnet im Wittelsbacher Land.“ Der Erwerb des Hauses mit seinen drei Schlossweihern und dem angrenzenden Landschaftspark vor genau 20 Jahren sei ein absoluter Volltreffer gewesen, resümierte der Bürgermeister und ergänzte: „und die Findung und Begründung unseres Veranstaltungs- und Ausstellungskonzeptes hier im Sisi-Schloss umso mehr.“

Dem stimmte auch Götz Beck zu, Tourismusdirektor der Regio Augsburg: „Man muss Themen langfristig besetzen, um die Wahrnehmung zu bekommen.“ Von ihm gab es ein „großes Kompliment an die Verantwortlichen“, die jedes Jahr wieder neue Ideen liefern. Die Sisi-Ausstellung sei ganz wichtig für die Entwicklung des Landkreises und die Marke Wittelsbacher Land, betonte Beck.

Auch für die kommenden beiden Jahre stehen die jeweiligen Themen der Sonderausstellung schon fest. „Der Frau Kastellan gehen die Ideen nicht aus“, sagte Habermann. Besonders im Hinblick auf die Bayerische Landesausstellung im kommenden Jahr fand er das „einfach klasse“. Die bereits beschlossene und vergebene Teildauerausstellung müsse bis dahin natürlich auch stehen, so der Bürgermeister.

