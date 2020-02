vor 21 Min.

Im Canada gibt’s Kabarett, Blues, Mundart und viel Tanz

Im Canada ist in den nächsten Tagen viel geboten.

Vier Veranstaltungen finden von Donnerstag bis Sonntag im Stadtteil Obermauerbach statt. Heute geht es los

Im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach finden in den kommenden Tagen eine Reihe von Veranstaltungen statt:

Bereits am heutigen Donnerstag, 13. Februar, tritt der bayerische Kabarettist Ralf Winkelbeiner auf. In seinem neuen Programm „Pfenningguad“ holt Winkelbeiner zum Rundumschlag aus: Einlass 19 Uhr, Beginn: 20.15 Uhr.

Sie feiern in ihrem Konzert am Freitag, 14. Februar, das Erbe der Großen der Blues-Geschichte. Das Sextett mit Stephan Holstein (Alt- und Tenorsaxofon, Klarinette), Daniel Eberhard (Piano, Hammondorgel), Adi Weidenbacher (Gesang, Bluesharp), Sepp Holzhauser (Gitarre), Walter Bittner (Schlagzeug) und Martin Schmid (Kontrabass, E-Bass, Gesang) spielt laut Mitteilung des Veranstalters die besten Songs von T-Bone Walker, Elmore James, Joe Turner, Muddy Waters oder B. B. King. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20.15 Uhr.

Die lokale Gruppe spielt am Samstag, 15. Februar: Sepp Dichtl (Gesang, Gitarre), Andi Sedlmeir (Gitarre, Gesang), Roland Jonk (Keyboard), Jossy Rottenwaller (Bass) und Markus Kronhofmann (Schlagzeug) geben mit ihren Liedern Einblick in ihre persönliche Gedankenwelt. Musikalisch ist das Repertoire ebenso vielfältig wie textlich: Pop, Rock, Reggae, alles vorgetragen in bayerischer Mundart. Einlass 19. Uhr: Beginn 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 16. Februar, findet ein Tanznachmittag für jedermann statt. Die Oldies, Paul Ludl (Sax) und Wolfgang Göb (Keyboard, Vocals) spielen Ohrwürmer aus der Jugendzeit verschiedener Generationen ab 15 Uhr im Saal. Tischreservierungen sind telefonisch möglich unter der Nummer 08251/1860. Der Eintritt zum tanznachmittag im Canada ist frei. (AZ)

für Kabarett und Mojo Six online unter www.canada-mauerbach.de oder bei allen bekannten VVK-Stellen unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1.

