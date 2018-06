09:05 Uhr

Im Fußballtrikot zum Gottesdienst in Aichach

Das Fußballfieber war auch in der Aichacher Stadtpfarrkirche zu spüren. Zum Fußball-Gottesdienst kamen zahlreiche Besucher in Fußballtrikots.

In Aichachs Stadtpfarrkirche fand am Samstag ein Fußballgottesdienst statt. Zwei Stunden vor dem Anpfiff für die deutsche Nationalelf war Anstoß im Gotteshaus.

Schwarz-Rot-Gold im Gesicht oder mit dem Trikot der Nationalelf kamen am Samstag viele Gottesdienstbesucher in die Aichacher Stadtpfarrkirche zur Abendmesse. Stadtpfarrer Herbert Gugler hatte zum Fußballgottesdienst eingeladen. Zum Auftakt inszenierten die Kommunionkinder einen „Anstoß“ im Gotteshaus. Musikalisch gestaltet wurde die Messe vom Jubilate-Chor aus Dinkelscherben, dessen Mitglieder ebenfalls Fußballtrikots trugen. Nur zwei Stunden nach dem „Anstoß“ in der Kirche war Anpfiff zum WM-Spiel Deutschland gegen Schweden. (ech)

Themen Folgen