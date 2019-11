13.11.2019

Im Kindergarten herrscht Platzmangel

Auch wegen Personalnot gibt es in Alsmoos Handlungsbedarf. Kinder schlafen mittags in der Turnhalle

Die Defizitabrechnung des Kindergartens St. Johannes Baptist in Alsmoos stand auf der Agenda, doch die Zahlen für 2018 bargen bei der Gemeinderatssitzung in Petersdorf am Montagabend keine große Überraschung. Das Betriebskostendefizit beläuft sich auf knapp 76000 Euro. 80 Prozent davon übernimmt vereinbarungsgemäß die Gemeinde Petersdorf.

Zu bezahlen wären damit von der Gemeinde Petersdorf gut 60000 Euro, was mit der bereits geleisteten Abschlagsrechnung sowie einer Überzahlung aus dem Jahr 2017 verrechnet wird und unterm Strich bedeutet: Die Gemeinde Petersdorf hat noch immer ein „Guthaben“, das sich auf gut 20000 Euro beläuft und das bei der Abrechnung des Jahres 2019 herangezogen wird. Einstimmig beschlossen die Räte die Defizitabrechnung der Jahresrechnung 2018, um sich anschließend von Centa Plöckl schildern zu lassen, wie groß das raumtechnische Problem aktuell im Kindergarten ist.

Matratze an Matratze liegen die Kinder, die ihren Mittagsschlaf brauchen, mittags in der Turnhalle. Da der Raum vormittags als Gruppenraum genutzt wird, bedeutet das, dass jeden Mittag umgebaut werden muss. „Diese Zeit geht am Kind verloren“, erklärt Centa Plöckl. Darüber hinaus kämpfe der Kindergarten St. Johannes Baptist um Personal, um die Fachkraftquote zu erfüllen, was aktuell der Fall sei, so Plöckl. Auch die Nachfolge der Hortleiterin, die in Rente gehen wird, sei aktuell unklar.

Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder erläuterte daraufhin aus seiner Sicht den Zusammenhang einer räumlichen Veränderung des Kindergartens und der Personalproblematik: „Moderne Kindergärten punkten bei jungem Personal. Das verschärft die Dringlichkeit, attraktive Räumlichkeiten zu schaffen – für die Kinder und für gutes Personal.“ Bekannt sei der Gemeinde bereits, welche Raumplanung vorgeschrieben und förderfähig sei, erklärte Binder und lenkte das Augenmerk mit diesem kurzen inhaltlichen Exkurs auch darauf, was künftig ansteht: Die Betreuungssituation im Ort müsse verbessert werden, um die Attraktivität des Ortes zu erhalten und für Fachkräfte ansprechend zu bleiben. (brast)

Themen folgen