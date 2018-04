Im Kreis lässt es sich sicher leben

Die Kriminalitätsbelastung liegt im Wittelsbacher Land unter dem Schnitt in Bayern. Bei den Zahlen sollte man aber genauer hinsehen.

Die Kriminalstatistik der Polizei hält viele gute Nachrichten für das Wittelsbacher Land bereit: 2017 gab es so wenige Straftaten wie seit zehn Jahren nicht. Alleine im vergangenen Jahr ging ihre Zahl um zehn Prozent auf 3145 zurück. Die sogenannte Kriminalitätsbelastung im Landkreis liegt weit unter dem bayerischen Schnitt.

Vor allem die Zahl der Einbrüche, die bis 2015 stark anstieg und so das Sicherheitsgefühl der Menschen nachhaltig beeinträchtigte, sank deutlich. Ein Erfolg der Polizei. Aber auch ein Erfolg umsichtiger Hausbesitzer, die ihre Fenster und Türen zusätzlich absicherten, und so mancher aufmerksamer Nachbarn, die ihre Umgebung im Blick haben und nicht wegschauen, wenn ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt. All das zusammen hat den potenziellen Tätern ihr Geschäft offenbar erschwert.

Darüber hinaus wurden auch die Gewalt (minus 15 Prozent) und die Straßenkriminalität (minus 23 Prozent) deutlich weniger. Mag das subjektive Empfinden manchmal anders sein – die Zahlen geben nichts anderes her als die Erkenntnis, dass es sich im Landkreis vergleichsweise sicher leben lässt.

Zur Wahrheit gehört natürlich, dass die Zahlen oft davon abhängen, wie groß der Kontrolldruck ist. Je mehr die Polizei beispielsweise den Straßenverkehr überwacht, desto mehr Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss entdeckt sie. Daher deuten die in diesem Bereich gestiegenen Fälle nicht zwangsweise auf mehr Drogenmissbrauch im Landkreis hin.

Dass etwa bei der Internetkriminalität ein Rückgang zu verzeichnen war, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier in den nächsten Jahren viel Arbeit auf die Beamten wartet. Kriminelle werden raffinierter, die technischen Möglichkeiten immer größer. Opfer sind mit den Tricks der Täter oft überfordert. Auch für geschulte Ermittler ist es nicht einfach, Schritt zu halten.

Doch ihre Arbeit und ihre Erfolge sind entscheidend für das Lebensgefühl der Menschen. Denn hinter jedem der 3145 „Fälle“ in der Statistik stehen Schicksale: von Opfern, Zeugen, Angehörigen, Freunden, Kollegen ... – von Betroffenen also, die direkt oder indirekt darunter zu leiden haben. Das darf bei aller Freude über die Zahlen nicht in Vergessenheit geraten.

