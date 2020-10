vor 17 Min.

Im Porträt: So spielt Tennisspielerin Katrin Leischner ihre Gegner aus

Plus Katrin Leischner aus Aichach gehört seit Jahren zu den besten Tennisspielerinnen des Landkreises. Was ihre große Stärke ist und welche Rolle ihre Familie spielt.

Von Marlene Weyerer

Katrin Leischner spielt beim Tennis konstant. Egal wie oft der Gegner den Ball in ihre Richtung schleudert, er kommt immer wieder zurück. Leischner selbst sagt, das sei oft nicht unbedingt ein schönes Spiel. „Aber ich kann die Schwachstelle der Gegnerin finden und dann immer wieder in diese Richtung spielen“, so Leischner. Was sind die größten Stärken des 21-jährigen Tennistalents? Das haben wir die Ausnahmesportlerin gefragt.

Wenn man die 21-Jährige nach ihrer größten Stärke fragt, sagt sie, sie sei „mental stabil“. Oder mit anderen Worten: Sie behält im Spiel immer einen klaren Kopf. Ob das jetzt die Analyse des Gegners ist oder die Fähigkeit, sich bei einem schweren Spiel zurückzukämpfen. Beim Tennis macht der Kopf viel aus. „Ich ärgere mich genauso, wenn ich verliere“, sagt Leischner. „Aber ich würde nie meinen Schläger hinschmeißen und rumschreien, wie manche das machen.“

Egal ob Vorhand oder Rückhand – Katrin Leischner hat alles unter Kontrolle. Die 21-Jährige gehört zu den besten Tennisspielerinnen im Wittelsbacher Land. Mittlerweile spielt die Aichacherin für den TC Augsburg. Bild: Marlene Weyerer

Die Tennisspielerin ist fleißig: Das zahlt sich aus

Eine andere Eigenschaft kommt der Aichacherin im Tennis ebenfalls zugute: Sie ist sehr fleißig. Das war sie zu Schulzeiten beim Lernen genauso wie jetzt auf dem Platz. Ihr gefällt am Tennis, dass Fleiß sich auszahlt. „Es kommt sehr viel darauf an, wie viel man trainiert. Nur dann wird man besser“, sagt die Aichacherin. Leischner spielt schon, seit sie ein Kind ist. „Meine Mutter hat, als wir noch klein waren, mit uns Bälle hin und hergeworfen.“ Ihre Mutter spielt gerne Tennis, ist inzwischen im Vorstand des TC Aichach. Ihr jüngerer Bruder Alexander Leischner ist ebenfalls ein herausragender Tennisspieler. Mit elf Jahren hat Katrin Leischner angefangen, viel zu trainieren. Fünf oder sechs Mal die Woche. Und dieser Fleiß machte sich schnell bemerkbar. Mit 13 Jahren gewann sie die Damen B Kreismeisterschaften. „Da habe ich gar nicht in der Aichacher Damenmannschaft gespielt“, so Leischner.

Vier Jahre später wechselte sie dann zum TC Augsburg. Grund dafür war, dass sie aufsteigen wollte, mit der Mannschaft vom TC Aichach aber abgestiegen wäre. Leischner hatte alle ihre Spiele gewonnen, im Mannschaftsdurchschnitt brachte das aber nichts. „In Aichach war es in dem Jahr unglücklich“, sagt Leischner. Beim TC Augsburg spielte sie bei den Juniorinnen gleich auf der ersten Position. „Ich habe mich schnell eingefunden“, sagt die 21-Jährige. 2018, mit 19 Jahren, gewann sie dann die Damen A Konkurrenz.

Tennisspielerin Katrin Leischner: Das ist ihr Erfolgsgeheimnis

Die Aichacherin spielt auch weiterhin beim TC Augsburg. „Ich fühle mich sehr wohl hier“, sagt sie. Die Fahrerei sei allerdings nervig. Deswegen spielt sie häufig noch in Aichach. Dieses Jahr hat sie in Aichach bei der Mannschaft ausgeholfen, weil der TC Augsburg wegen der Corona-Pandemie nicht an der Liga teilgenommen hat. Sonst geht sie aber nur zum trainieren nach Aichach. Oft spielt sie dann gegen ihren Bruder. Gewinnen kann sie allerdings schon lange nicht mehr. Auch wenn Alexander Leischner (mittlerweile ebenfalls beim TC Augsburg) zwei Jahre jünger als sie ist, habe er mit seinen fast zwei Metern zu viel Kraft. Das macht Leischner aber nichts aus. „Ich spiele sehr gerne mit ihm. Es bringt mir viel, dass mein Bruder so gut ist, wir pushen uns gegenseitig.“ Bei Punktespielen mag sie es sogar am liebsten, wenn ihr Bruder zuschaut. „Alex gibt mir auch Tipps, wenn was nicht klappt.“

Mit ihrer Mannschaft beim TC Augsburg hat Leischner voriges Jahr in der Landesliga gespielt. Die Aichacherin hatte eine positive Matchbilanz, trotzdem stiegen sie ab. „Die anderen Vereine hatten aber auch bezahlte Spielerinnen, da konnten wir nicht mithalten“, so Leischner. Gut findet sie den Abstieg nicht, aber auch hier behält sie einen kühlen Kopf. Ziel sei es, in der nächsten Saison wieder aufzusteigen.

Tennis interessiert die 21-Jährige übrigens nicht nur als Spielerin. Leischner hat schon Kinder und auch eine Damenmannschaft trainiert. Außerdem organisiert sie zusammen mit Franca Maiterth die Jugendarbeit in der Tennisabteilung des TC Aichach. „Wir hoffen, dass wir die Jugendarbeit ein bisschen modernisieren können“, erzählt sie. Wenn die 21-Jährige gerade nicht auf dem Platz ist, trifft sie sich gerne mit Freunden. In den Semesterferien macht sie gerne spontane Reisen und Kurztrips mit Freundinnen. Leischner studiert Lehramt in den Fächern Mathe und Deutsch. Auch hier schlägt sie nach ihrer Mutter, die ebenfalls Mathelehrerin ist. Sport als Fach kam für die Aichacherin nicht in Frage. „Ich bin nicht so die Schwimmerin und allein durch meine Größe ist Turnen nicht so meins.“

Beim Tennis gibt es nichts, das sie nicht mag

Mit 1,75 Metern sei sie dafür vergleichsweise groß. „Ich bin nicht so vielseitig“, sagt Leischner. Außer Tennis macht sie eher Ausdauersportarten, geht Inliner-Fahren, Joggen, macht Workouts. „Aber hauptsächlich Tennis“, so die Aichacherin. Das liegt aber auch daran, dass diese Sportart ihr sehr gut gefällt. „Es gibt nichts daran, das ich nicht mag“, sagt Leischner. „Ich finde es gut, dass es ein Einzelsport ist, also dass man für sein Ergebnis selbst verantwortlich ist.“ Und wenn sie mit jemandem lange hin- und herschlage, könne sie gut abschalten.

Leischner hat einige Erfolge gehabt. Wenn man sie fragt, ist sie aber vor allem auf eines stolz: „Dass mir Tennis über die Jahre immer viel Spaß gemacht hat und ich immer noch so motiviert bin.“

Sportporträt: Drei Fragen an Katrin Leischner

Wen würden Siegerne einmal kennenlernen oder treffen? „Ich fände es cool, Bianca Andreescu zu treffen. Sie hat letztes Jahr die US Open gewonnen, spielt sehr druckvolles und aggressives Tennis und ist noch sehr jung, erst 20 Jahre alt.“

Mit welcher Sportart können Sie gar nichts anfangen? „Stockschießen wär, glaube ich, nicht so meins. Hockey aber auch nicht. Generell Mannschaftssport, bei dem man sich wegdrücken muss. Aggressive Spiele sind nichts für mich.“

Womit kann man Sie so richtig auf die Palme bringen? Gegner, die nicht mit dir auf den Platz gehen und sich nicht vorstellen. Also, wenn Gegner unhöflich sind. Und natürlich, wenn man unfair spielt.

