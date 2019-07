18.07.2019

Im Sautrog geht’s die Friedberger Ach hinab

Ein feucht-fröhliches Spektakel ist das Sautrog-Rennen. Am Samstag wird es wieder in Rehling auf der Friedberger Ach ausgetragen.

Bereits zum 33. Mal findet am Samstag, 20. Juli, das traditionelle Sautrogrennen auf der Friedberger Ach in Rehling statt. Ausgerichtet wird es vom Stammtisch Schlemmer. Alle interessierten Freizeitkapitäne sind dazu aufgerufen, sich an dem feucht-fröhlichen Spektakel auf der rund eineinhalb Kilometer langen Strecke zu beteiligen.

Hinsichtlich Alter oder Geschlecht gibt es keine Einschränkungen. Voraussetzung ist lediglich ein original hölzerner Sautrog. Gespannt ist man, ob die Lokalmatadore und Vorjahressieger Thomas Riegl und Daniel Henle ihren Heimvorteil wieder nutzen, um den Titel zu verteidigen. Leicht werden es ihnen die ebenfalls schon erprobten anderen Besatzungen nicht machen.

Start ist am Samstag um 17 Uhr beim alten Sägewerk von Karl Jakob in Oberach, dann geht es bis zum Ortseingang von Unterach zum Anwesen Haberl. Anmeldung ist ab 16.30 Uhr, hier wird auch die Startgebühr erhoben. Anschließend werden die Tröge im Abstand von zwei Minuten zu Wasser gelassen und dann läuft die Stoppuhr. Auf halber Strecke bei der Feldscheune von Hans Higl müssen die Teams eine spezielle Prüfung ablegen, bei der man Punkte beziehungsweise Sekunden gutmachen kann.

Die Siegerehrung findet am Abend in der Hütte der Familie Higl statt. Man darf gespannt sein, ob sich die Teilnehmerzahl heuer wieder nach oben bewegt, zuletzt waren es 15 Starterpaare. Dieses Spektakel werden sich sicher auch viele Zuschauer nicht entgehen lassen. Vor allem die Kinder haben ihren Spaß daran, an den Brücken die Teilnehmer von oben mit Wassergüssen zu „erfrischen“. (at)

