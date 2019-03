Im Video: Motorradrennfahrer Stefan Bradl spricht über seine Pläne

In Spanien steigt der Stefan Bradl wieder selbst auf die Honda. Der HRC-Testfahrer erhält für das erste Rennen in Europa eine Wildcard. Wie schon in der vergangenen Saison wird Bradl bei zwei bis drei Rennen dabei sein.

Motorradrennfahrer Stefan Bradl spricht über die Moto-GP und seine Einsätze. Der Zahlinger (Kreis Aichach-Friedberg) verrät, wo er um WM-Punkte fahren wird und was er für die Zukunft plant. Video: Sebastian Richly

Beim Rennwochenende in Argentinien ist der Zahlinger zwar nicht vor Ort, doch schon in Austin (Texas) wird er als Experte vom 12. bis 14. April von der Rennstrecke berichten. „Natürlich würde ich am liebsten mitfahren, aber auch die Rolle als Experte macht mir Spaß. Ich bin ganz nah dran, muss aber aufpassen, dass ich keine Details ausplaudere.“ In diesem Jahr wird Bradl 30 Jahre alt – eine Rückkehr als Stammfahrer kann er sich durchaus vorstellen. „Ich bin momentan sehr zufrieden als Testfahrer. Es kommen immer neue Aufgaben dazu. Hinzu kommt meine Arbeit als TV-Experte, aber klar will man am liebsten Rennen fahren“, so Bradl, der hinzufügt: „Ich habe immer noch einen guten Speed. Ich will in den Wildcardrennen zeigen, dass ich immer noch mithalten kann.

