09:03 Uhr

Im Wittelsbacher Land werden viele Priester groß

Tobias Seyfried feiert am nächsten Sonntag seine Primiz in Echsheim.

Seit 2000 feierten 19 junge Männer aus dem Landkreisnorden und der Region ihre erste heilige Messe im Heimatort. Am Sonntag darf das Tobias Seyfried in Echsheim

Von Christian Lichtenstern

Der Priestermangel ist allgegenwärtig – in der Region ist er aber nicht festzumachen. Seit dem Jahr 2000 feierten schon 19 junge Männer im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes oder direkt an der Landkreisgrenze ihre erste heilige Messe. Das sind umgerechnet auf die katholische Bevölkerung in etwa sieben mal so viele wie im Schnitt in Deutschland. Und die nächste Primiz folgt in Kürze: Am Sonntag wurde Tobias Seyfried im Augsburger Dom zum Priester geweiht. Am kommenden Sonntag ist seine Primiz im Heimatort Echsheim (Marktgemeinde Pöttmes). Das ganze Dorf und viele Menschen aus dem Pöttmeser Oberland freuen sich darauf und helfen mit, damit seine erste Messe ein schöner Festtag wird.

Nur etwa die Hälfte der Primizianten aus der Region wurden übrigens auch in der Diözese Augsburg geweiht. Ein Teil sind Ordensleute oder wurden in anderen deutschen oder österreichischen Diözesen geweiht. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind 20 Priester in nicht einmal zwei Jahrzehnten in einem Raum mit rund 65000 Einwohnern eine außergewöhnlich hohe Zahl. Zum Vergleich: In ganz Deutschland werden diesem Jahr nach einer Umfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur in den 27 Bistümern voraussichtlich 61 junge Männer zu Diözesanpriestern geweiht. Das wäre die zweitniedrigste jemals registrierte Zahl. 2015 hatte es mit 58 Weihen einen Tiefststand gegeben, 1995 waren noch 186 Männer geweiht worden und vor 50 Jahren waren es 411.

Gäbe es überall so viele Priester wie hier, wäre Priestermangel kein Thema

Jetzt wird’s statistisch: Diese Zahl von neuen Priestern vor einem halben Jahrhundert in ganz Deutschland entspricht der vergleichbaren Zahl an jungen Männern aus der Region zwischen Weilach und Lech, die sich seit dem Jahr 2000 für diesen Weg entschieden haben. Oder anders: Wenn es überall so viele Primizen geben würde wie im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes, dann wäre Priestermangel eigentlich kein Thema.

Wobei sich natürlich auch hier die Veränderungen in der Kirche abzeichnen. Zwei der 20 Neupriester, die hier feierten, beziehungsweise am Sonntag feiern, stammen von einem anderen Kontinent und auch nicht mehr alle sind bis heute als Priester tätig. In den sieben bayerischen Diözesen gibt es heuer 21 Weihen, davon drei in Augsburg. Hinzu kommen vier Weihen von indischen Priestern, die Priester ihrer Heimatdiözese bleiben sowie die Weihe eines Ordensgeistlichen. Die Gesamtzahl der Priester in Deutschland sinkt seit den 80er Jahren: 1990 gab es fast 20000 katholische Geistliche, 2016 waren es noch rund 14000.

2016 1500 Gläubige erleben die Feier mit Neupriester Thomas Schmid am Pöttmeser Marktplatz.

2013 Zur Primiz von Robert Kröpfl in Gundelsdorf (Pöttmes) strömten weit über 1000 Besucher.

2012 Pater Tobias Christoph (SJM) begeht in Weichenberg (Aindling) sein erstes Messopfer. Die vierte Primiz in zwölf Jahren in der Pfarrei Alsmoos. Rund 1000 Menschen sind dabei. Pater Clau Martin Bieler aus dem Konvent Maria Birnbaum (Sielenbach) zelebriert seine erste Messe in Altomünster.

2009 In Paar-Harthausen (Stadt Friedberg) ist Dominic Leutgäb der Primiziant. Sein BruderChristoph wurde neun Jahre zuvor geweiht.

2009 In Aichach feiert Benedikt Gruber seine Messe mit 2000 Menschen am Schlossplatz.

2008 2000 Menschen sind bei der Messe von Daniel Ertl in Gallenbach (Stadt Aichach). Eine Woche zuvor pilgern 3000 Menschen zur Wallfahrtskirche Maria Beinberg bei Kühbach, um bei der ersten Messe von Stephan Rauscher aus Gachenbach dabei zu sein.

2007 Ganz Dasing war auf den Beinen, als Daniel Reichel seine erste Messe zelebrierte.

2006 In dem über 1200 Jahre alten Ort Adelzhausen sind bis heute fünf Primizen niedergeschrieben. Zwei davon innerhalb eines Jahres: Pater Joseph Antipasado begeht eine davon auf dem Bäckerberg. Zum zweiten Mal kommt ein Neupriester aus der Familie Reiner in Petersdorf: Pater Hubert Reiner vom Orden Legionäre Christi (LC).

2005 Im Juni hält Genesis Velez seine erste Messe auf dem Adelzhauser Bäckerberg. Den Himmelfahrtstag wählt Martin Gall aus Haunswies (Affing) als Termin für seine Primiz. Gleich 2500 Christen sind bei diesem Festtag dabei. Die erste Messe von Jürgen Eichler findet in Schrobenhausen statt.

2003 Regen kann rund 2000 Menschen nicht abhalten, im Mai zum ersten Gottesdienst von Michael Menzinger in Igenhausen (Gemeinde Hollenbach) zu kommen.

2002 Etwa 2500 Menschen sind auf dem Aichacher Stadtplatz bei der Primizmesse von Pater Alexander Greifenegger (Deutscher Orden). Markus Christoph (SJM-Orden) feiert in Weichenberg (Aindling) mit 1000 Christen.

2000 Für Hans-Peter Reiner (Orden SJM) schließt sich mit 1000 Menschen der Kreis auf dem alten Sportplatz in Petersdorf. Christoph Leutgäb feiert seine erste Messe in Paar-Harthausen. "Kommentar

Themen Folgen