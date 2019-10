vor 27 Min.

Im neuen Jahr musikalisch nach Italien

Das Aichacher Neujahrskonzert begeistert seit Jahren die Zuhörer und hilft Menschen in Not

Von Gerlinde Drexler

Nach Italien entführt diesmal Günter Schulzke die Besucher des Neujahrskonzertes. Die große Gala der Tenöre wird eine musikalische Reise durch das Land, wo die Zitronen blühen. Das Konzert findet am Freitag, 3. Januar, im Aichacher Pfarrzentrum statt. Karten gibt es ab Dienstag, 5. November, im Infobüro der Stadt.

Ein Teil der Einnahmen geht wieder an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Bisher kamen bei den Neujahrskonzerten auch dank der Unterstützung durch die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen rund 52000 Euro für unverschuldet in Not geratene Menschen zusammen.

Ein besonderer Start ins neue Jahr

Das Neujahrskonzer ist ein besonderer Start ins neue Jahr. Schon jetzt würden die ersten Anrufer bei ihnen nach Karten nachfragen, sagt Martina Baur vom Infobüro der Stadt. Bürgermeister Klaus Habermann, selbst Stammgast, sagt: „Man muss weit fahren und viel Geld hinlegen, um so etwas geboten zu bekommen.“ Die Begeisterung der Zuhörer komme auch bei den Interpreten an, hört er immer wieder. „Sie genießen es, dass das Publikum so toll mitgeht.“

Dieses Jahr wird es eine musikalische Reise durch Italien werden, für die sich Organisator Günter Schulzke eine besondere Überraschung ausgedacht hat: Es wird auch einen Besuch der Lagunenstadt Venedig geben. Dieses Flair vermitteln die Venezianer Ludwigsburg, die in ihren prächtigen Fantasiekostümen durch das Pfarrzentrum flanieren werden. Beim Auftritt der Gruppe während der Venezianischen Nacht in Bad Wörishofen heuer im August hätten sie die Pause verlängern müssen, weil die Besucher so viele fotografiert hatten, erzählt Schulzke beim Pressetermin.

Oper, Operetten und neapolitanische Volkslieder

Er hat wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Beim Neujahrskonzert werden beliebte Opern- und Operettenmelodien sowie neapolitanische Volkslieder zu hören sein. Die Interpreten sind in Aichach keine Unbekannten. Wolfgang Schwaninger wird wieder dabei sein. Er begann seine Karriere als lyrischer Tenor am Staatstheater am Gärtnerplatz in München. Schließlich erweiterte er sein Repertoire ins deutsche Fach und erarbeitete sich die großen Wagner-Partituren.

Eugene Amesmann war festes Ensemblemitglied an der Volksoper Wien. Es folgten Einladungen zu den Luisenburger Festspielen, Operettenfestspielen Bad Ischl und Bad Hall. Diverse Opern- und zahlreiche Operettenkonzerte bereichern die Laufbahn des Künstlers.

Moderatorin ist Stefanie C. Braun

Seine Engagements führten Andreas Sauerzapf unter anderem nach Hamburg, Berlin, Zürich, Baden bei Wien oder ins Große Festspielhaus Salzburg. Außerdem ist er in Soloprogrammen zu erleben. Seit der Spielzeit 2010/11 ist er festes Ensemblemitglied der Staatsoperette Dresden. Moderiert wird das Konzert von Stefanie C. Braun, selbst eine gefragte Solistin. Begleitet werden die Sänger wieder vom erfahrenen Pianisten Andreas Lübke mit Salonorchester.

Kartenvorverkauf Karten für das Aichacher Neujahrskonzert am gibt es ab Dienstag, 5. November, im Infobüro der Stadt Aichach. Sie sind auch als Geschenkset erhältlich. Das Konzert findet am Freitag, 3. Januar, um 19 Uhr im Aichacher Pfarrzentrum statt.

