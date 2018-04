30.04.2018

„Immer in Bereitschaft“

Pater Jiby John erteilt dem neuen Fahrzeug der Feuerwehren Alsmoos und Petersdorf den kirchlichen Segen

Schon im vergangenen November wurde an die Feuerwehren von Alsmoos und Petersdorf ein neuer Mannschaftstransportwagen ausgeliefert. Er bietet neun Personen bei Übungen und Einsätzen Platz. Bei schönem Frühlingswetter erhielt das Fahrzeug am Samstagabend nach dem Gottesdienst nun den kirchlichen Segen.

Zuvor war Pater Jiby John, der am Kirchplatz einige Gebete sprach, in der heiligen Messe in der Alsmooser Pfarrkirche im Rahmen der Predigt bereits darauf eingegangen. „Sie sind immer in Bereitschaft“, sagte der Priester in Richtung der Feuerwehrleute. „Wenn die Sirene geht, dann sind Sie schon da.“ Mit der Weihe werde das Fahrzeug dem Schutz und der Obhut des Allmächtigen anvertraut. Der Pater äußerte den Wunsch, die Mannschaft möge mit dem Wagen ihre Aufgaben im Sinne der christlichen Nächstenliebe erfüllen. Die Feuerwehren hatten ihre Fahnenabordnungen neben dem Altar postiert. Der Gottesdienst wurde im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der Wehren gefeiert. Auch in den Fürbitten wurden die Frauen und Männer in den Uniformen direkt angesprochen. So wurde darum gebetet, es sollten sich auch künftig Leute für diesen Dienst bereit finden. (jeb)

Themen Folgen