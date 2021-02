18:10 Uhr

Immer mehr Fälle von Corona-Mutationen im Landkreis Aichach-Friedberg

Die Zahl der Fälle von Corona-Mutationen in Aichach-Friedberg steigt auf sieben. Um welche Variante es sich handelt - und wie sich der Inzidenzwert entwickelt.

Von Max Kramer

Im Wittelsbacher Land werden immer mehr bestätigte Fälle von Coronavirus-Mutationen bekannt. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mit Verweis auf das staatliche Gesundheitsamt mitteilt, gab es bislang sieben Fälle, in denen eine Mutation nachgewiesen werden konnte. Vorausgegangen waren jeweils zusätzliche Untersuchungen, die nach positiven Testergebnissen durchgeführt worden waren. Nach Auskunft des Landratsamtes handelte es sich in allen sieben Fällen um die britische Variante.

Sieben Fälle von Corona-Mutationen in Aichach-Friedberg

Unterdessen gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beklagen. Damit steigt die Zahl der Landkreisbewohner, die seit März an oder mit dem Virus gestorben sind, auf 83.

Die Lage am Aichacher Krankenhaus entspannt sich weiter. Bis Mittwoch sank die Zahl der Corona-Patienten, die dort stationär behandelt werden, auf sieben. Das ist der niedrigste Wert, den das Landratsamt Aichach-Friedberg seit dem 28. Oktober vermeldet hat. Von den sieben aktuellen Patienten befinden sich drei auf der Intensivstation - sie alle müssen beatmet werden. Dazu kommen am Aichacher Krankenhaus zwei Verdachtsfälle. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg gibt es nach Auskunft des Landratsamtes derzeit keinen bestätigten Fall, jedoch einen Verdachtsfall.

Corona in Aichach-Friedberg: Inzidenzwert sinkt auf 23,8

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Wittelsbacher Land entwickelt sich positiv. Er lag am Mittwoch nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts ( RKI) bei 23,8 (Dienstag: 26,7) und sank damit am zweiten Tag in Folge. Im Vergleich steht der Landkreis damit gut da: Für Bayern meldete das RKI den Inzidenzwert 55, deutschlandweit liegt er bei 59.

Pandemie im Wittelsbacher Land: 3474 Corona-Fälle seit März

Insgesamt sind seit Anfang März 3474 Landkreisbewohner positiv getestet worden. 29 Corona-Fälle wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert – davon sieben in Aichach, sechs in Friedberg, sechs in Kissing und einer in Mering.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen