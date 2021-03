vor 20 Min.

Impfstoff steht in Aichach-Friedberg jetzt bereits vor der Impfung fest

Plus Bislang wussten impfwillige Landkreisbewohner in Aichach-Friedberg vorab nicht, welchen Impfstoff sie gespritzt bekommen. Das hat sich inzwischen geändert.

Von Nicole Simüller

Wer im Landkreis Aichach-Friedberg einen Termin im Impfzentrum hatte, erfuhr bislang erst vor Ort, welchen Impfstoff er verabreicht bekommen würde. Das ist seit Kurzem nicht mehr so.

Inzwischen ist bereits vorab auf dem Impfbogen des Bayerischen Impfzentrums vermerkt, welcher Impfstoff dem jeweils angemeldeten Landkreisbewohner verabreicht werden soll. Sebastian Koch, organisatorischer Leiter der Impfzentren im Landkreis, hatte in einem Pressegespräch am Mittwoch bereits mitgeteilt, dass das möglicherweise bald so sein könnte.

Aichach-Friedberg: Impfstoff steht jetzt bereits vorab auf dem Impfbogen

Ein Leser machte unsere Redaktion nun darauf aufmerksam, dass die Umstellung mittlerweile erfolgt sei. Er hatte anfangs der Woche seine Einladung zum Impftermin erhalten. Auf dem Impfbogen des Bayerischen Impfzentrums, den er zum Termin mitbringen sollte, stand bereits, dass für ihn Impfstoff von AstraZeneca vorgesehen ist.

Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamtes, bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass impfwillige Landkreisbewohner inzwischen schon vorab über den für sie vorgesehenen Impfstoff informiert würden. Der Impfbogen werde durch die Software des Freistaats automatisch erstellt. Der Landkreis habe darauf keinen Einfluss.

Nach der Spritze im Impfzentrum: Impfstoff wird im Impfpass vermerkt

Wie bisher wird auch weiterhin in den Impfpässen vermerkt, welcher Impfstoff gespritzt worden ist. Zudem müssen - ebenfalls wie schon bisher - Geimpfte vor Ort eine Einverständniserklärung unterschreiben, in der ebenfalls der Impfstoff erwähnt ist.

