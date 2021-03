vor 38 Min.

Impfstopp mit AstraZeneca bremst Impffortschritt in Aichach-Friedberg aus

Plus Der Impfstopp mit AstraZeneca lähmt die Impfkampagne in Aichach-Friedberg und sorgt für Unmut. Unterdessen ist ein mobiles Team zu bettlägrigen Menschen unterwegs.

Von Nicole Simüller

Der Stopp von Impfungen mit AstraZeneca hat auch im Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin viel Unmut und Verunsicherung zur Folge. Das berichteten Vertreter des Landkreises und der Kliniken an der Paar am Mittwoch in einem Pressegespräch. Neues gab es zu Impfungen immobiler Personen und den Impfstofflieferungen.

Landrat Klaus Metzger berichtete vor allem von Unmut bei Lehrern und Erziehern: "Sie hatten eine gute Impfperspektive durch AstraZeneca, seit dem Impfstopp aber nicht mehr." Entsprechend groß sei die Enttäuschung. "Wir konzentrieren uns jetzt wieder auf Menschen der Priorität 1." Das sind vor allem Menschen ab 80 Jahren, aber auch unter anderem Pflegebedürftige und Beschäftigte in (teil-)stationären Einrichtungen, Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten, Notaufnahmen, Impfzentren, Intensivstationen und im Rettungsdienst.

Aichach-Friedberg: 1000 Rückmeldungen über 80-Jähriger zur Impfung fehlen

Sebastian Koch, organisatorischer Leiter der Impfzentren im Landkreis, sagte: "Wir hatten die Hoffnung, dass sich die Impfung über 80-Jähriger beschleunigt und dass wir ans Ende der Priorität 1 kommen." Das werde sich nun verzögern. 4647 Landkreisbewohner über 80 haben nach Angaben des Landratsamts bis einschließlich Sonntag ihre erste und 1986 ihre zweite Impfung erhalten. Diese Woche waren Koch zufolge 1000 weitere Impfungen über 80-Jähriger geplant. Mehr als 8000 von ihnen leben im Landkreis. "Das Ziel, sie durchzuimpfen, war nicht mehr so fern." Zumal nach Informationen der Altenhilfe im Landratsamt noch etwa 1000 Rückmeldungen von über 80-Jährigen fehlen, wie Metzger ergänzte.

770 Impftermine mussten in Aichach-Friedberg infolge des Impfstopps mit AstraZeneca storniert werden. Weil im Dasinger Impfzentrum zu diesem Zeitpunkt vier weitere Impfdosen angebrochen waren, mussten sie weggeworfen werden.

1600 Impfdosen kommen diese Woche in den Landkreis Aichach-Friedberg

Etwa 1500 Impfdosen von Biontech/Pfizer und 100 von Moderna werden laut Koch in dieser Woche in den Landkreis geliefert. Außerdem 700 von AstraZeneca. Sie werden vorerst nicht verimpft. Die Unsicherheit um diesen Impfstoff machte sich sofort auch an den Kliniken an der Paar bemerkbar: Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer berichtete, dass "ein ganzer Schwung an Patienten" gekommen sei, um eine tiefe Venenthrombose ausschließen zu lassen.

Wie berichtet, war der Impfstopp mit AstraZeneca nach Berichten über Thrombosen als mögliche Nebenwirkung erfolgt. Zuvor hatten die allermeisten Landkreisbewohner Impfungen mit AstraZeneca akzeptiert. Lediglich drei lehnten laut Koch in der vergangenen Woche ab.

Mobiles Impfteam kommt zu bettlägrigen Menschen in Aichach-Friedberg

Seit Dienstag ist ein mobiles Impfteam im Landkreis zu bettlägrigen Menschen unterwegs. Rund 30 von ihnen wurden Metzger zufolge von Pflegediensten gemeldet. Dr. Andreas Ullmann, ärztlicher Koordinator, sprach Metzger zufolge in der Führungsgruppe Katastrophenschutz von circa 100 Betroffenen. In absehbarer Zeit sollen Hausärzte in die Impfungen einsteigen.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Impfunsicherheit fordert den Landkreis heraus

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen