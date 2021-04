Impftermine: 170 Bürger nutzen Telefonaktion des Landkreises

Das Extra-Angebot von Landrat Klaus Metzger wird rege genutzt: 170 Bürger, die 70 Jahre oder älter sind, sollen diese oder nächste Woche Impftermine bekommen.

Insgesamt 170 Landkreisbürger, die 70 Jahre oder älter sind, haben am Wochenende im Landratsamt angerufen, um so schnell wie möglich einen Impftermin in den Impfzentren in Dasing oder Kissing zu bekommen. Sie haben so das Extra-Angebot von Landrat Klaus Metzger genutzt, wie das Landratsamt am Sonntag mitteilte. Sie werden voraussichtlich in dieser oder der nächsten Woche einen Impftermin bekommen – unabhängig davon, ob sie bislang registriert waren oder nicht, jedoch abhängig von der Menge des Impfstoffs, die der Landkreis zugeteilt bekommt.

Landrat Klaus Metzger sagt: "Uns war wichtig, dass von den Menschen ab 70, die geimpft werden wollen, jetzt alle zügig einen Termin bekommen." In der vergangenen Woche habe der Landkreis noch rund 1000 neue Registrierungen für die Priorisierungsgruppe II, zu der die Über-70-Jährigen zählen, gehabt.

Je fünf Mitarbeiter sitzen am Telefon

Am Samstag und am Sonntag, jeweils von 10 bis 13 Uhr, saßen je fünf Mitarbeiter im Landratsamt am Telefon. Am Samstag war auch Landrat Klaus Metzger selbst im Einsatz. Laut Pressemitteilung meldete das Team, die Anrufer seien freundlich und froh über diese zusätzliche Möglichkeit gewesen, weil sich mancher schon registriert hatte, aber noch ohne Einladung für einen Impftermin sei.

Wer seinen ersten Impftermin beim Hausarzt bekommen hat, den bittet das Landratsamt darum, seine Registrierung auf dem Impfportal zu löschen. Rückmeldungen von Bürgern zeigten, dass Menschen weiterhin regelmäßig und mehrfach eine Einladung zur Impfung erhalten, aber bereits über den Hausarzt geimpft sind, so das Landratsamt.

Landrat stellt sich Fragen der Bürger am Telefon

Als Reaktion auf die Kritik an der Impfkampagne – der Landkreis hatte auf eine Sonderimpfaktion verzichtet – wird sich Metzger außerdem in der kommenden Woche den Fragen der Bürger stellen. Er biete allen die Gelegenheit, ihn in der kommenden Woche unter der Nummer 08251/924966 anzurufen: am Dienstag, 27. April, von 9 bis 10 Uhr, und am Mittwoch, 28. April, von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. (AZ, bac)

Lesen Sie dazu auch: