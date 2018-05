04.05.2018

In Adelzhausen kosten Hunde am meisten

Gemeinderat denkt über Erhöhung der Hundesteuer nach

Soll die Hundesteuer angehoben werden? Mit diesem Gedanken spielte der Gemeinderat Adelzhausen, wollte aber vorher wissen, wie es bei anderen Gemeinden aussieht. Die Nachfrage von Bürgermeister Lorenz Braun brachte ein eindeutiges Ergebnis.

Die Zahl der Hunde in der Autobahngemeinde geht leicht zurück. Waren es 2017 noch 114 Einwohner, die einen Hund hatten – weitere 30 hatten mehr als einen Hund –, sank die Zahl in diesem Jahr auf 107. 25 weitere haben mehr als einen Hund.

50 Euro Steuer werden für einen Vierbeiner fällig. Jeder weitere Hund kostet 100 Euro. Ein Vergleich mit den anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) ergab, dass Adelzhausen bei der Hundesteuer am meisten verlangt. In Dasing kostet ein Hund 30 Euro und jeder weitere 60 Euro, die Eurasburger verlangen 40 Euro (60 Euro), in Obergriesbach liegt die Hundesteuer bei 30 Euro (60 Euro) und in Sielenbach bei 25 Euro (50 Euro).

Anders sieht es bei der Hundesteuer für Kampfhunde aus. Hier führt Sielenbach mit 400 Euro pro Hund (800 Euro jeder weitere Kampfhund). Mit 328 Euro liegen die Adelzhauser vor Dasing und Eurasburg, die beide 300 Euro verlangen (600 Euro). In Obergriesbach muss ein Besitzer von Kampfhunden 250 (500) Euro zahlen.

Ob die Hundesteuer erhöht werden soll, will der Gemeinderat nun vor der Haushaltssitzung im kommenden Jahr beraten. (drx)